Praga Północ jest wyjątkowa i zyskuje coraz większą sympatię warszawiaków. Pojawia się w prestiżowych, zagranicznych rankingach na jedną z najbardziej klimatycznych dzielnic Europy. To tutaj znajdziecie najbardziej oryginalne knajpki. Do tutejszych klubów zjeżdżają się mieszkańcy nawet odległych zakątków dzielnicy. Ale czy wiemy wszystko o Pradze-Północ? Naszym zdaniem to wciąż najbardziej tajemnicza dzielnica w Warszawie. Odkryjcie z nami jej sekrety.