Praga Północ na liście 10 najfajniejszych dzielnic Europy. Stolica zauważona przez "The Independent"

Na kolejnej już liście brytyjskiego "The Independent" znajdziemy dzielnice, które - według redaktorów pisma - są szczególnie warte odwiedzenia w Europie. Poza Metelkova w mieście Ljubljana na Słowenii, Västra Hamnen w szwedzkim Malmö czy Grünerløkka w norweskim Oslo, w rankingu znalazła się warszawska Praga-Pólnoc. Jesteśmy na podium, bo na drugim miejscu zestawienia, tuż po dzielnicy Eilandje w belgijskiej Antwerpii.

"The Independent" zachęca turystów do odwiedzenia Muzeum Neonów z największą na świecie kolekcją neonów z czasów zimnej wojny. Poleca wybrać się na spacer, aby poprzyglądać się starym kamienicom, kolorowym muralom, a wieczorem udać się do jednej z klimatycznych knajp i kawiarni. Jak podkreśla brytyjski tytuł, w ostatnim czasie są otwierane na starych dziedzińcach praskich osiedli.

"W czasie drugiej wojny światowej znaczna część centrum miasta została zniszczona, ale Praga, leżąca po drugiej stronie rzeki, praktycznie nie ucierpiała" - tłumaczą twórcy rankingu.

Z wyróżnienia dumne jest Miasto Stołeczne Warszawa. "Cieszymy się, że nasza Praga została doceniona" - piszą na Facebooku.