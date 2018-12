Praska Żywa Szopka 2018. W środku owieczki, kozy i… [ZDJĘCIA]

Praska Żywa Szopka 2018. Przy Katedrze Św. Michała Archanioła i Św. Floriana Męczennika na Pradze możecie odwiedzać żywą szopkę. W środku czekają na Was m.in. kozy, owieczki i... goście specjalni. Na miejscu nie zabrakło też św. Mikołaja. Zresztą zobaczcie w galerii zdjęć, co jeszcze czeka na Was po prawej stronie Wisły.