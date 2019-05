Prawdziwe MMA już 8 czerwca w Łodzi!

Jedna z najmocniejszych organizacji MMA odsłoniła pełną kartę walk na czerwcową galę w Łodzi. W klatce fani zobaczą aż 11 zawodników z Polski. Na karcie głównej zna-lazł się pojedynek Marcina Helda z weteranem UFC, Diego Brandao, a także długo wyczekiwany rewanż Karola Celińskiego z Lukiem Barnattem.

Cieszę się, że zawalczę w kraju. Na gali w Warszawie nie zawalczyłem przez kontuzję, ale byłem na Torwarze kibicować kolegom i podchodziło do mnie wtedy wielu fanów. Mam nadzieję, że przyjadą dopingować mnie w Łodzi.” - mówił Marcin Held. Zawodnik był też pytany o to, jak radzi sobie z łączeniem roli taty bliźniaków z przygotowaniami do walki: „Nie jest tak źle jak mogłoby się wydawać. Mam bardzo grzeczne dzieci, wyrozumiałe, co pozwala mi spokojnie trenować. Moje życie się zmieniło, ale w ogóle nie przeszkadza mi to w przygotowaniach do walki.