Ministerstwo Infrastruktury szykuje duże zmiany. Kandydaci na przyszłych kierowców do tej pory wydawali duże pieniądze na jazdy doszkalające pod okiem instruktora. Kiedy rodzic będzie mógł zastąpić instruktora nauki jazdy?

Prawo jazdy 2018: zmiany na korzyść kursantów

– Kierowcy po ukończeniu kursów brakuje często nie tyle umiejętności, ile obycia za kierownicą. Nie wszyscy po zaliczeniu wymaganych 30 godzin czują się pewnie i swobodnie. Dlatego chcemy dać możliwość odbywania dodatkowych jazd z opiekunem – słyszymy w Ministerstwie Infrastruktury.

Ministerstwo Infrastruktury szykuje zmiany w szkoleniach na prawo jazdy

Zdania o nowościach w prawie jazdy 2018 są podzielone

Zazwyczaj nowe przepisy dla kierowców oznaczają kolejne sankcje albo utrudnienia. Dlatego cieszę się, że wreszcie jest inicjatywa, która ma kierowcom ułatwić życie, a nie uprzykrzyć.

To jest kapitalny pomysł, tylko wymaga dopracowania wielu istotnych szczegółowych rozwiązań, zarówno jeśli chodzi o kompetencje osoby, która mogłaby być opiekunem, jak i oznakowania auta.

Dziennik Gazeta Prawna dotarł do informacji o pracach Ministerstwa Infrastruktury nadW ramach aktualnie obowiązujących zasad osoba, która nie czuje się pewnie przed podjęciem praktycznej części egzaminu, czyli poprawnego wykonywania manewrów na placu szkoleniowym oraz w mieście, może skorzystać z tzw. jazd doszkalających z instruktorem. Takie usługi znajdują się w ofercie wszystkich ośrodków szkoleniowych.Młodzi kierowcy, którzy ukończyli kurs przygotowujący do egzaminu i przejeździli z instruktorem 30h szkoleniowych, powinni czuć się swobodnie za kierownicą jednak nie zawsze tak jest. Czasem brakuje im umiejętności związanych z konkretnymi manewrami, ale najczęstszym powodem wykorzystania jazd doszkalających jest obycie za kierownicą.Z dotychczasowych informacji nie wynika dokładnie czy wszyscy kierowcy przed egzaminem będą mogli skorzystać z dodatkowych lekcji pod okiem dorosłego opiekuna. Wiadomo natomiast, że osoba nadzorująca będzie musiała być spokrewniona z kierowcą w pierwszym stopniu (rodzic - dziecko). Dodatkowych jazd doszkalających nie będzie można odbywać pod okiem babci czy dziadka, brata, wujka a tym bardziej kolegi.Samochód wykorzystywany do takich jazd nie będzie musiał być wyposażony w dodatkowe pedały, a jedynie. Jazdy doszkalające będą musiały się odbywaćAndrzej Łukasik z Polskiego Towarzystwa Kierowców oficjalnie poparł inicjatywę. Jak słusznie zauważył:Roman Stencel prezes Ogólnopolskiej Izby Gospodarczej Ośrodków Szkolenia Kierowców uważa, że to udogodnienie powinno mieć pozytywny wpływ na umiejętności przyszłych kierowców a co za tym idzie wzrost procentu zdawalności wśród kursantów.Takie rozwiązania z powodzeniem działają w niektórych krajach europejskich, ale niekiedy obarczone są pewnym ryzykiem. Doświadczeni kierowcy mają swoje, nie zawsze dobre nawyki w prowadzeniu samochodu, które podczas jazd doszkalających mogą świadomie lub nie, przekazywać je młodym kierującym. Optymalnym wykorzystaniem nowego prawa byłoby zrealizowanie jazd doszkaląjących po okresie szkoleni, ale przed egzaminem wewnętrznym.Na ważny aspekt zwraca uwagę członek Polskiej Federacji Stowarzyszeń Szkół Kierowców.Filip Greg z Fundacji SOS Odpowiedzialne Szkoły Jazdy jest sceptyczny wobec pomysłów Ministerstwa Infrastruktury.