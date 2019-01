Prawo jazdy 2019: ZMIANY, które mogą wejść w życie. Czy egzaminatorom przestanie się opłacać oblewanie kursantów?

Zmiany w prawie jazdy , o których mówi się już od co najmniej roku wiążą się z egzaminami na prawo jazdy. Odnoszą się zarówno do instruktorów nauki jazdy, przyszłych kierowców jak i egzaminatorów, którzy współpracują z Wojewódzkimi Ośrodkami Ruchu Drogowego.

Prawo jazdy – kurs jak zdać egzamin?

Jedną z bolączek obecnego stanu rzeczy jest podejście do kursu na prawo jazdy i samego egzaminu. Instruktorzy, którzy przygotowują przyszłych kierowców do egzaminu od dawna narzekają na fakt, że w praktyce nie uczą jak bezpiecznie jeździć tylko jak skutecznie zdać egzamin. Podobne przekonanie jest u osób, które decydują się na kurs na prawo jazdy. Większość z nich jest zdania, że kurs nie uczy jeździć. Żeby skutecznie reagować w sytuacjach nagłych lub przy gwałtownej zmianie pogody trzeba udać się na specjalne kursy np. jazdy w poślizgu czy z łańcuchami w terenach górskich.

Prawo jazdy 2019: mniej biurokracji

W trakcie egzaminu na prawo jazdy nie jest wymagana bezpieczna i płynna jazda (choć to oczywiście też podlega ocenie egzaminatora). Najważniejsze jest poprawne wykonywanie pojedynczych manewrów. Egzaminator zwraca też szczególną uwagę na dokładną interpretację przepisów. Na egzaminie nie ma błędów większych czy mniejszych, nieistotnych i zagrażających życiu. Jeden błąd skutkuje ostrzeżeniem, drugi wyklucza z dalszej części egzaminu.

Egzaminatorzy literalnie podchodzą do przepisów kodeksu drogowego w trakcie egzaminu, ponieważ to się po prostu opłaca. Większość wpłat do Wojewódzkich Ośrodków Ruchu Drogowego to właśnie opłaty za egzamin na prawo jazdy. Z raportu NIK sporządzonego w 2016 roku wynika, że aż 88 % dochodów WORD-ów pochodzi z egzaminów, z czego prawie 70 % to egzaminy poprawkowe.

Poseł Prawa i Sprawiedliwości Jan Mosiński w rozmowie z dziennikarzem TVN24bis komentował, że obecna sytuacja związana z dużą ilością egzaminów poprawkowych jest patologiczna. Receptą na tę sytuację ma być m.in. zmiana sposobu finansowania WORD-ów. Partia rządząca chce, by ośrodki te były finansowane przez wojewodę, czyli z budżetu państwa. Wynagrodzenia egzaminatorów miałyby być określane odgórnie, bez związku z ilością przeprowadzonych egzaminów.