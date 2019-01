Premier Morawiecki twierdzi, że PiS odzyskało więcej pieniędzy niż dała Polsce Unia Europejska

Według premiera po "odseparowaniu pewnych naturalnych trendów", na tę kwotę od początku rządów PiS, składa się ok. 38-40 mld zł z podatku VAT, kilka miliardów z podatku CIT i kilka, kilkanaście miliardów z podatku PIT. Wymienił też możliwe jeden, dwa miliardy z uszczelnienia Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Tymczasem wysokość uzyskanych środków unijnych oszacował na ok. 25-27 mld zł rocznie netto.

Już samo porównanie kwoty uzyskanej w ciągu kilku lat ze środkami otrzymywanymi co roku jest co najmniej niewłaściwe. Wystarczy pomnożyć unijne fundusze uzyskane przez trzy lata rządów PiS, by stwierdzić, że ich suma znacząco przekracza 50 mld zł.

W Dębicy premier Morawiecki tłumaczył, że PiS pozyskał więcej środków od "bandytów, mafii VAT-owskich i przestępców podatkowych". - To jest w budżecie, to się da policzyć, jak ktoś chce może na stronie internetowej za godzinę sięgnąć, to tam wszystko widać - mówił. Od tych słów minęło kilkanaście godzin, ale postaraliśmy się spełnić tę sugestię.

Dane dotyczące środków unijnych pozyskanych przez Polskę od początku członkostwa w Unii Europejskiej są na bieżąco aktualizowane przez Ministerstwo Finansów. Najnowsze zestawienie z sierpnia 2018 roku pokazuje, że nasz kraj w ciągu 14 lat pozyskał 153,3 mld euro. Najwięcej, bo 96,4 mld otrzymaliśmy w ramach Funduszy Spójności, których częścią są Fundusze Strukturalne. Ważnym elementem są też środki pozyskane dzięki Wspólnej Polityki Rolnej w wysokości 52 mld.

Od sumy 153,3 mld euro można odjąć wpłaty dokonane przez Polskę do unijnego budżetu. Od 2004 r. ich suma wynosi 50,4 mld. Najwięcej pochłonęły składki członkowskie oparte o Dochód Narodowy Brutto (DNB) - blisko 34 mld. Kolejne są wpłaty z tytułu podatku VAT na łączną kwotę 7 mld.

Saldo rozliczeń w latach 2004-2018 wynosi 102,8 mld euro. Patrząc jedynie na lata 2016, 2017 i do sierpnia 2018 roku, Polska po odjęciu własnych wpłat otrzymała odpowiednio 5,5 mld, 7,6 mld i 6,6 mld euro. Przeliczając te kwoty na złotówki po uśrednionym kursie z 2016 (ok. 4,37 zł), 2017 (ok. 4,24 zł) i z 31 sierpnia 2018 roku (ok. 4,29 zł) daje to 24 mld, 32,2 mld oraz 28,3 mld zł.

Premier oszacował środki unijne na ok. 25-27 mld zł netto rocznie. Podając te dane uwzględnił wpłaty do budżetu UE. Bez nich ta kwota jest co najmniej dwa razy wyższa.

Gdyby wziąć pod uwagę sam wzrost dochodów podatkowych do budżetu w latach 2016-2019 to rządy Prawa i Sprawiedliwości mogą cieszyć się znaczącą poprawą wyników. Dochody z podatków PIT, CIT i VAT wzrosły w tym czasie o kilkadziesiąt miliardów złotych. Szczególną poprawę widać w przypadku podatku od towarów i usług, którego wysokość dochodu w 2018 roku planowana jest na 166 mld zł. Dochody z tego tytułu w 2016 roku wyniosły 126,6 mld, co oznacza wzrost o ok. 40 mld. Na 2019 rok rząd planuje wzrost o kolejne 13,6 mld.

Jednak sam Mateusz Morawiecki zaznaczył, że przy szacowaniu dodatkowych środków należy "odseparować pewne naturalne trendy". Wśród nich można wskazać m.in. panującą koniunkturę gospodarczą, na którą rząd ma ograniczony wpływ. W związku z tym należy się skupić na działaniach zainicjowanych przez rząd, wśród których sztandarowym przykładem, powtarzanym jak mantra, jest uszczelnienie systemu VAT.

W lutym br. podczas szczytu ekonomicznego w Davos, premier Morawiecki stwierdził, że wzrost dochodów z VAT o 30 mld zł w latach 2016-2017, w dwudziestu kilku miliardach pochodzi wyłącznie z uszczelnienia, a tylko w przypadku 5-10 mld zł z naturalnego wzrostu gospodarczego. Dwa miesiące później resort finansów podał mniej optymistyczne dane, według których w latach 2016-2017 dzięki uszczelnieniu systemu udało się uzyskać 17,4 mld. Podczas swojego niedzielnego wystąpienia w Jasionce szef rządu powiedział, że dzięki uszczelnieniu VAT w 2017 roku zyskaliśmy jeszcze mniej, bo 12 mld. W tym roku ma to być ok. 16 mld. To wciąż mniej o ok. 10 mld od kwoty 25-27 mld, które według premiera dostajemy rocznie z UE. Zapytaliśmy ekspertów, czy biorąc pod uwagę powyższe dane, efekty uszczelnienia kolejnych podatków PIT i CIT, a nawet założenia budżetowe na przyszły rok, realne jest osiągnięcie poziomu środków otrzymywanych rocznie z UE?

Arkadiusz Łagowski, doradca podatkowy w Grant Thornton mówi w rozmowie z Onetem, że na gruncie podatków PIT i CIT trudno oszacować efekt uszczelnienia. - Obecnie jest on oparty na oczekiwaniach. Jednak z tego co widzimy, są podejmowane takie kroki, żeby system uszczelnić, zarówno jeśli chodzi o kroki legislacyjne, jak i działania organów podatkowych - tłumaczy ekspert. Czy przekładają się na kwotę około 10 mld zł rocznie? - Trudno powiedzieć - stwierdza. Jak tłumaczy, relatywnie nie jest to duża kwota, biorąc pod uwagę wszystkie wpływy podatkowe do budżetu. Jego zdaniem dochody z tych podatków na pewno wzrosną, ale nie można powiedzieć, na ile jest to kwestia uszczelnienia, a na ile kwestia koniunktury.

Piotr Kuczyński, główny analityk Domu Inwestycyjnego Xelion w komentarzu dla Onetu zauważa, że premier mówiąc o kwocie dodatkowych 50 mld zł w latach 2016-2019 może mieć rację. Daje to około 12,5 mld rocznie. - Rynek szacuje, że w górnych granicach można mówić o takiej kwocie - stwierdza ekspert. Kuczyński uważa, że uszczelnienie systemu podatkowego nie jest w stanie zapewnić rocznie kwoty 25-27 mld między innymi dlatego, że tzw. "efekt mrożący" przegoni z Polski podatkowych przestępców.

