Premiera filmu "Kurier". Philippe Tłokiński, Tomasz Schuchardt i Krzysztof Zalewski na czerwonym dywanie [ZDJĘCIA, WIDEO]

Podczas premiery udało nam się porozmawiać z odtwórcą głównej roli w filmie, Philippem Tłokińskim. Kiedy pierwszy raz usłyszał o Janie Nowaku-Jeziorańskim? - Jako nastolatek. Wychowałem się w polskiej rodzinie, więc zawsze dbali o to, abyśmy mówili w języku polskim i zapoznali się z polską historią. Oczywiście nie chodziliśmy do polskiej szkoły, nie mieliśmy lektur polskich, więc moja wiedza o tym bohaterze była dość powierzchowna. Ale podczas pracy nad filmem wszystko nadrobiłem. Przeczytałem wszystkie możliwe książki na jego temat - mówił nam aktor urodzony w Bois-Bernard we Francji.

Bohaterstwo i patriotyzm dzisiaj

Tomasza Schuchardta, który wcielił się w "Kurierze" w rolę Kazimierza Wolskiego, przyciągnęło do projektu nazwisko Pasikowski i dobrze opowiedziana historia. - Za tytułem "Kurier" kryje się niesamowity bohater z krwi i kości. Człowiek, który w pojedynkę zaważył na losach II wojny światowej. Warto o nim pamiętać - mówił aktor dodając: Mam wrażenie, że u nas jeszcze wiele historii nie zostało opowiedzianych, a mamy nieporównywalnie bogatszą historię od Amerykanów. Oni z kolei potrafią rozdmuchać każdą, nawet niewielką opowiastkę.

Czym dla Schuchardta jest dzisiaj bohaterstwo? - Matki są dla mnie prawdziwymi bohaterkami, ale i ojcowie są bohaterami dla swoich dzieci. Bohaterami są ci, którzy ustąpią choremu miejsce w tramwaju i ci, którzy raz na jakiś czas zrobią zakupy staruszce - podkreślał 32-latek. Podobne pytanie zadaliśmy Krzysztofowi Zalewskiemu: "Czym jest dzisiaj patriotyzm"?

- Ostatnio dużo mówi się o segregowaniu śmieci, to jest dla mnie pewien rodzaj patriotyzmu. Myślenie o tym, co nasze dzieci zastaną, kiedy wejdą w dorosłość. Żeby nie zmarnować tego wszystkiego, co nas otacza. Dbanie o ekologię, o przyrodę. Na pewno patriotyzmem jest też uczestniczenie w rozmaitych akcjach na lokalnym szczeblu. Interesowaniem się tym co jest wokół nas - mówił nam muzyk.