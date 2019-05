Premiera książki autorstwa dra Jacka Bartosiaka – „Przeszłość jest prologiem”

„Przeszłość jest prologiem” to najnowsza książka dra Jacka Bartosiaka będąca zbiorem zagadnień geopolitycznych omówionych podczas ostatnich kilku lat wykładów, debat i wystąpień publicznych autora. Z obszernego materiału wybrano najbardziej kluczowe dla współczesnego świata kwestie, w tym m.in. rywalizację handlową pomiędzy USA i Chinami.

„Stary ład kruszeje, równowaga w Eurazji jest niepewna, a mocarstwa stanęły do wielkiej rywalizacji. Jesteśmy świadkami przyspieszenia biegu wydarzeń międzynarodowych. Ostatnie wypadki, w tym amerykańska blokada chińskiego potentata na rynku m.in. smartfonów, pokazuje, iż nastąpiło wejście na nowy poziom rywalizacji handlowej pomiędzy USA i Chinami. Bez wątpienia ma to wpływ zarówno na sytuację w Europie, jak i Polsce. Niebawem zobaczymy, co się wyłoni z okresu przejściowego”. – mówi dr Jacek Bartosiak. „W mojej najnowszej książce znalazły się najbardziej ważkie zagadnienia z punktu widzenia geopolityki, jakie zostały omówione podczas moich dotychczasowych wykładów. Publikacja ta pokazuje jak na przestrzeni ewoluował dotychczas znany porządek”. – dodaje autor.

W publikacji „Przeszłość jest prologiem” znalazły się poniższe zagadnienia:

O sytuacji Polski i świata w obliczu konfliktu USA–Chiny

Odwrócenie sojuszy między USA, Polską i Rosją

Bazy NATO w Polsce

Teoria Navalna (Rimland i Heartland)

Polska może być bogatsza od Niemiec

Ukraina, pionek na europejskiej szachownicy

Rosja i wielka rewizja ładu międzynarodowego

Białoruś kluczem do podmiotowości Polski

Indie, geopolityka, Polska

W razie konfliktu Polska będzie celem dla Rosji

Wielka gra i poszukiwanie hegemona

Chińczycy zakwestionują ład światowy

Trump i nowy pomysł na Pax Americana 2.0

Szlak handlowy i budowa kapitału

Amerykański problem z Niemcami

Wyzwania USA a podmiotowość Polski

Napięcie na Półwyspie Koreańskim

O geopolityce Polski i Europy Środkowowschodniej

Chiny vs USA i myśl Xi Jinpinga

O idei Piłsudskiego i dualizmie na Łabie

Gazowa szansa Trójmorza

Nowy porządek świata – czy dojdzie do III wojny światowej?

Wielka gra geopolityczna. Kto rządzi światem

Sojusze geostrategiczne nie polegają na robieniu sobie przysług

Arktyczne morze śródziemne

Rzeczpospolita... Spotkanie premierowe w Krakowie

Polska wobec Europy i świata. Debata w Krakowie

Nowa epoka epickich zmagań

„Przygotowywaliśmy się do tego przez kilka lat wspólnych spotkań i rozmów o nadchodzącej przyszłości. Temu służyły także dwie poprzednie książki: „Pacyfik i Eurazja. O wojnie” wydana w 2016 roku i „Rzeczpospolita między Lądem a Morzem. O wojnie i pokoju” wydana z końcem lata 2018 roku. Mam nadzieję, że podczas lektury najnowszej publikacji szczególnie interesująca będzie dla czytelnika możliwość zweryfikowania, czy prawidłowości opisywane we wcześniejszych wystąpieniach (opatrzonych każdorazowo datami) potwierdziły się w późniejszym czasie.

Czytelnik sprawdzi, czy aparat pojęciowy z dziedziny strategii oraz tok rozumowania geopolitycznego, które nieustannie przywoływałem do analizy rzeczywistości, okazały się skuteczne. Chodzi o skuteczność nie tylko w odniesieniu do rozumienia przeszłości oraz zachodzących aktualnie wydarzeń, ale i do przewidywania wydarzeń przyszłych” – podsumowuje dr Bartosiak.