Premiery filmowe lipiec. Wakacje spędzamy w kinie [PRZEGLĄD]

Nie ma chyba osoby, która oglądając lata temu animację "Król Lew", nie czekałaby na premierę jej fabularnej wersji. Wszystko wskazuje na to, że obraz w reżyserii Jona Favreau'a powtórzy sukces bajki z 1994 roku. Postaci wyglądają niemal jak żywe, a głos użyczył im m.in. Donald Glover (Simba), Chiwetel Ejiofor (Skaza), Billy Eichner (Timon), Seth Rogen (Pumba). Słynny utwór Eltona Johna Wyniki "Can You Feel the Love Tonight" wykonał tym razem duet Beyonce i James Earl Jones. Nie możemy się doczekać, a wy? Premiera: 19 lipca

Mat.prasowe