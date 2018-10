Premiery i gwiazdy motoryzacji na Warsaw Motor Show już 16-18 listopada

Warsaw Motor Show to impreza tworzona przez ludzi z pasją, czego najlepszym przykładem jest Dyrektor Targów – Antoni Ptak Jr., który swoją przygodę z motorsportem rozpoczął w wieku 13 lat, wygrywając m.in. kartingowe Mistrzostwo Polski czy wyścig europejskiej serii Formuły 3 na słynnym torze Silverstone.

- Chcemy, aby na tej imprezie każdy czuł się komfortowo, mógł skorzystać z atrakcji i świetnie się bawić. Z roku na rok rozwijamy się coraz bardziej, podczas tegorocznej edycji budujemy chociażby tor do testowania samochodów elektrycznych, a także sprowadzamy samochody koncepcyjne. Nasze targi to świetne miejsce aby zobaczyć najnowsze trendy w motoryzacji, które nie są ogólnodostępne. To impreza dla wszystkich – od pasjonatów po sympatyków – przekonuje Antoni Ptak Jr.

Trudno się z tą wypowiedzią nie zgodzić – Warsaw Motor Show to obecnie cztery hale o powierzchni przeszło 100 tys. m2, a gdy dołożymy do tego ogromny teren zewnętrzny mamy do czynienia z wielkim przedsięwzięciem. Dość powiedzieć, że już przed rokiem imprezę odwiedziło ponad 150 tysięcy osób. Teraz kolejnych odwiedzających mają przyciągnąć nowości takich marek jak Aston Martin, Lamborghini, Bentley, Mercedes-Benz czy Audi.

Samochody to jednak nie wszystko, bo o właściwy klimat imprezy zadbają prawdziwe gwiazdy. Gościem specjalnym targów jest legenda dziennikarstwa motoryzacyjnego oraz znany z wielu programów telewizyjnych Richard Hammond. Oczywiście nie zabraknie także polskich przedstawicieli tego zawodu – Andrzeja Borowczyka i Rafała Jemielity, a także znanych osobistości z motorsportu – Karoliny Pilarczyk, Gosi Rdest, Karola Basza czy Bartosza Ostałowskiego. Idąc z duchem czasu organizatorzy zaprosili także do udziału internetowych twórców – Kickstera, Zachara i Moto Doradcę.

IV edycja Warsaw Motor Show odbędzie się 16-18 listopada w Ptak Warsaw Expo. Bilety na imprezę zaczynają się już od 35 złotych, a parking na terenie obiektu będzie darmowy. Co więcej, z centrum Warszawy do Expo będą kursować darmowe autobusy.

Bilety oraz więcej informacji:

www.warsawmotorshow.com/bilety

www.facebook.com/warsawmotorshow

W tym samym terminie na terenie Ptak Warsaw Expo będą odbywać się także Targi techniki motoryzacyjnej Automotive Parts Expo, które łączą sferę biznesową oraz naukową. To nie tylko miejsce spotkań i realizacji transakcji, ale także szkoleń i konferencji dla profesjonalistów.

Podczas pierwszych dwóch dni targów (piątek oraz sobota) serwisanci, mechanicy oraz lakiernicy będą mogli zapoznać się z nowinkami w ich dziedzinach w trakcie dedykowanych szkoleń prowadzonych przez liderów z branży automotive. Przez cały okres trwania imprezy odbywać się natomiast będą pokazy lakiernicze.

Automotive Parts Expo to przede wszystkim targi międzynarodowe na których swoją obecność zapowiedzieli już przedsiębiorcy m.in. z Chin, Malezji, Turcji czy Węgier, którzy są zdecydowani na rozpoczęcie współpracy z polskimi firmami. To świetna okazja aby zaprezentować swoje produkty i zdobyć dla nich nowy rynek zbytu.

Hosted Buyers oraz Dni Kariery to dwa projekty, które na targach będą wspomagać nawiązywanie kontaktów. Pierwszy z nich znacznie ułatwia pozyskać klienta biznesowego, drugi zaś wykwalifikowanego pracownika. To szczególnie istotne biorąc pod uwagę problemy rekrutacyjne i obecny rynek ze zmniejszającą się liczbą specjalistów. Automotive Parts Expo poprzez spotkania branży pragnie czynnie uczestniczyć i rozwijać rynek części i techniki motoryzacyjnej w Polsce.