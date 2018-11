Premiery motoryzacyjne - targi Fleet Market 2018

Podczas, dziesiątej, jubileuszowej edycji targów, zostanie pokazanych blisko 200 samochodów osobowych i dostawczych, w tym luksusowe auta z segmentu premium, samochody ekologiczne – z napędem elektrycznym i hybrydowym oraz samochody koncepcyjne. Wysoka sprzedaż do firm, zarówno tych dużych, jak i mniejszych powoduje, że importerzy bardzo chętnie wybierają jako miejsce swoich polskich premier właśnie targi Fleet Market. Udział w dziesiątej edycji targów to wyjątkowa okazja do zobaczenia po raz pierwszy w Polsce takich samochodów jak: Audi Q3, Hyundai i30 N Fastback, KIA ProCeed, Renault Kadjar, SEAT Taracco, Toyota Corolla Touring Sport, Ford Focus Active, Volkswagen T- Cross czy Volvo V60.

Nie lada gratką będą też niepokazywane dotąd modele ekologiczne, takie jak Volkswagen e-Crafter, ZD Electric, Hyundai Kona czy Fort Transit Custom Hybrid. Iveco zaprezentuje model Daily z zasilaniem CNG, a Renault elektrycznego Mastera.

Na kolejnych stoiskach, będą czekały niemniej smaczne kąski: Jeepy Renegade oraz Cherokee, Lexusy ES oraz UX, Mercedes klasy X oraz zdobywcy tytułu Car of The Year 2018 - Opel Combo w wersjach Life i Cargo oraz bliźniaczy Peugeot Partner. Nowościami będą również Renault Kadjar, Toyota Camry i Škoda Fabia po liftingu w wersji Monte Carlo. Na targach Fleet Market zostaną zaprezentowane także modele z napędami alternatywnymi, m.in. Hyundai Ioniq w wersjach hybrydowych i elektrycznej, Mini Countryman PHEV, Nissan Leaf oraz e-NV200, Tesla S 75D, Toyota Prius Plug-In czy KIA Niro.

Nie zabraknie też nowości motoryzacyjnych, które powodują szybsze bicie serca wśród pasjonatów motoryzacji. Ford zaprezentuje Mustanga Builitt, Audi model Q8, a Lexus sportowy model LC.

Czy to koniec? Nie, zaprezentowane zostaną także: Hyundai Santa Fe, KIA Ceed, Mercedes Sprinter, Mitsubishi Eclipse Cross, Opel Grandland X, Peugeoty 508 oraz Rifter, VW Touareg, Škoda Kodiaq Sportline, Nowy Mercedes Benz Sprinter.

Nie wymieniliśmy nawet do połowy modeli, które będzie można zobaczyć 21 listopada w GLOBAL Expo. Dzięki targom Fleet Market - Żerań wraca na motoryzacyjną mapę Warszawy.

Targi Fleet Market to wydarzenie zamknięte, organizowane z myślą wyłącznie o przedstawicielach firm, zarówno tych posiadających jeden samochód, który pomaga im w prowadzeniu działalności biznesowej oraz tych, którzy poszukują pojazdów do flot liczących od kilkudziesięciu do kilkuset aut. Wstęp jest bezpłatny. Warunkiem uczestnictwa jest poprawne wypełnienie formularzu zgłoszeniowego na stronie: www.fleetmarket.pl. Szczegóły dotyczące targów, harmonogram konferencji oraz lista premier i nowości motoryzacyjnych, jakie zostaną zaprezentowane podczas targów, na bieżąco są aktualizowane na stronie internetowej www.fleetmarket.pl.

- TERMIN TARGÓW: 21 listopada 2018 (środa), od godz. 8:00 do 16:00

- MIEJSCE TARGÓW I KONFERENCJI: hala Global EXPO w Warszawie, przy ul. Modlińskiej 6D (tj. teren byłej fabryki FSO na warszawskim Żeraniu); wjazd od ul. Eletronowej 10

- UDZIAŁ W TARGACH: jest bezpłatny dla osób powiązanych z branżą flotową (na podstawie wypełnionego formularza zgłoszeniowego na: www.fleetmarket.pl)