Premiery teatralne, na które czekamy. Nowy sezon na stołecznych scenach

Na niektóre premiery czekam bardziej, na inne mniej, ale jak zwykle pociąga mnie rozmaitość propozycji, z których każdy może wybrać coś dla siebie. O większości premier teatry informują już na swoich stronach internetowych, zatem ja skupię się na zaledwie kilku najciekawszych - według mnie - propozycjach. Oto moje typy.

Tchnienie

Pełna humoru, błyskotliwa i wzruszająca historia miłości dwójki młodych ludzi. Rozstania, powroty, namiętność, seks, pierwsze ważne decyzje i poszukiwanie sensu w skomplikowanym, współczesnym świecie. A w tle pytania: dokąd zmierza nasza planeta i czy uczucie może ją ocalić? W rolach głównych Justyna Kowalska i - uwaga! - Mateusz Rusin, o którym jeszcze niedawno pisałam jako o „obiecującym”.

Reż. Grzegorz Małecki

Premiera: 8 września 2018

Teatr Narodowy w Warszawie

Król Roger

Wyobraźnia płonie. Stymuluje ją śródziemnomorski żar i tajemnicze legendy włoskiej wyspy. Treliński powraca do „Króla Rogera” w nowej inscenizacji opartej na dramaturgii Piotra Gruszczyńskiego. Podąża jak zwykle za muzyką. Zgrzytliwą, ekspresyjną i piękną. Chwilami dionizyjską, choć bliższą lodu niż słońca. Buduje świat w wysmakowanych obrazach niezawodnego Borisa Kudlički. Kim okaże się dzisiaj bohater Szymanowskiego - pewny siebie władca, szczęśliwy małżonek, człowiek, który sądził, że zdobył wszystko w zderzeniu z potężną siłą, która podważy jego dokonania, przewartościuje całe życie? Treliński jak zwykle wydobywa ze swojego bohatera przestrzenie jego kruchości. Zaskakuje i porusza dotkliwe rewiry. Wytrąca widza z tego co wygodne, bezpieczne, przewidywalne. Pozycja obowiązkowa!

Reż. Mariusz Treliński

Premiera: 2 grudnia 2018

Teatr Wielki - Opera Narodowa

Sen nocy letniej

Noc, która miesza wszystko ze wszystkim, świat ludzi i elfów, odmienia uczucia i odkrywa prawdziwe namiętności. Współczesna interpretacja węgierskiego reżysera Gábora Máté pełna jest miłości, energii i śmiechu. W magicznej opowieści pojawiają się jednak też momenty goryczy, obsesje, niespełnione nadzieje i wyuzdane pragnienia. Szczególnie, że w zdobywaniu romantycznej miłości wszystkie chwyty są dozwolone, a walka o nią bywa bezwzględna. Mistrzowska mieszanka tego co okrutne i zabawne, magiczne i przyziemne sprawia, że „Sen nocy letniej” po czterech stuleciach wymyka się jednoznacznej interpretacji i wciąż jest najchętniej wystawianą sztuką Szekspira. A jeśli do tego w podwójnej roli Oberona/Tezeusza mamy Sławomira Grzymkowskiego, to zaklepuję miejsca w pierwszym rzędzie!

Reż. Gábor Máté

Premiera: 12 października 2018

Teatr Dramatyczny w Warszawie

Deprawator

Prapremiera sztuki osnutej wokół wydarzeń z ostatnich lat życia Witolda Gombrowicza. Pisarz w latach 1964-1969 mieszkał w Vence pod Niceą, gdzie odwiedzili go Czesław Miłosz i Zbigniew Herbert. Spotkanie staje się pretekstem do rozmowy o stosunku do Polski i narodowej historii. W obsadzie między innymi Magdalena Zawadzka, Wojciech Malajkat i Andrzej Seweryn.

Reż. Maciej Wojtyszko

Premiera: 28 września 2018

Scena Kameralna, Teatr Polski

Żywot Józefa

Spektakl na podstawie pierwszego polskiego dramatu, opowiadający o niesamowitych i pełnych emocji losach biblijnego Józefa, syna Jakuba. Został on sprzedany przez braci do niewoli egipskiej, lecz dzięki wierności sobie i ufności w Boga potrafił się znakomicie odnaleźć w każdych warunkach, w jakie rzucił go los. Przedstawienie zanurzone w intensywnym żywiole gry, o wartkiej akcji, rozmaitych i dużych emocjach, pełne dramatyzmu, liryzmu i poczucia humoru. Spektaklowi będzie towarzyszyć muzyka stworzona przez Marię Pomianowską i grana na żywo na instrumentach dawnych. W roli Józefa zobaczymy Huberta Paszkiewicza, w roli Jakuba - Jarosława Gajewskiego.

Reż. Jarosław Gajewski

Premiera: 3 listopada 2018

Teatr Collegium Nobillium

Nina

Gerard to paryski bon vivant. Ubóstwia kobiety a kobiety ubóstwiają jego. Prowadzi życie, o jakim marzą mniej atrakcyjni mężczyźni. Równoległe romansowanie z mężatkami jest niezmiernie ekscytujące, wiąże się jednak ze sporym ryzykiem i wieloma komplikacjami.

Reż. Maciej Kowalewski

Premiera 10 września 2018

Teatr Buffo

Cud

Przymusowy pobyt Hubertusa Nowaka w małym hiszpańskim miasteczku, nie jest mu w smak. Awaria samochodu, telefoniczna gorąca linia z prawnikiem w sprawie papierów rozwodowych i perspektywa spędzenia nocy w podrzędnym hotelu niegrzeszącym luksusami. Ale… to nie koniec nieprzyjemnych zdarzeń, które tego dnia spadną na głowę producenta desek klozetowych. Gdy pogodzony z niesprzyjającym mu losem, zmęczony Hubertus szykuje się do snu, niefortunny bieg wypadków rozkręca się na dobre. W jego pokoju zjawia się młoda studentka. W całym San Miguel pokoi brak, więc strudzona podróżniczka rozpoczyna noclegowe negocjacje. Nie chcąc okazać się potworem, Nowak lituje się nad biedną dziewczyną. W końcu to tylko jedna noc. Obydwoje nie przeczuwają nawet, że będzie to noc pełna cudów…

Reż. Andrzej Rozhin

Premiera: październik 2018

Teatr Capitol

Rodzina Addamsów

Morticia, zimna jak sopel lodu, Gomez, gorący jak wulkan, Wednesday - ich demoniczna córka i Pugsley, słodki, ale śmiertelnie groźny synek, urokliwy wuj Fester, wiedźmowata Babcia i Lurch, posępny kamerdyner o wdzięku zombie… oto w komplecie najbardziej upiorna rodzinka wszech czasów! Rodzina Addamsów w koprodukcji Teatru Muzycznego w Poznaniu i Teatru Syrena w Warszawie to przebojowy musical, którego premiera miała miejsce na Broadwayu w 2010 roku. Nareszcie i u nas!

Reż. Jacek Mikołajczyk

Premiera: 8 września 2018

Teatr Syrena