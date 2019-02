Prezenty dla niej

Urodziny, imieniny, a można rocznica znajomości albo ślubu, a Ty zastanawiasz się po raz kolejny o czym marzy Twoja ukochana? Przypominasz sobie co kupiłeś jej ostatnio i bez skutku próbujesz sobie przypomnieć o czym ostatnio Ci mówiła? Czy nie zwracała na coś szczególnej uwagi, albo czy w sklepie sugerująco nie mówiła, że to byłoby jej marzeniem? Nadal nic Ci nie przychodzi do głowy, nie wiesz jak dyskretnie ją podpytać, ale chcesz jej sprawić przyjemność? Chcesz żeby poczuła się wyjątkowa, kochana i żeby na jej twarzy pojawił się uśmiech, który sprawi Ci największą przyjemność.

Każda kobieta chce czuć się wyjątkowa i chce, aby prezent dla niej był wyjątkowy, idealny, aby mogła poczuć się, jak księżniczka. Masz szczęście, że trafiłeś właśnie tutaj, zaraz poznasz kilka najlepszych pomysłów na prezent dla niej!

Jaka jest Twoja ukochana?

Romantyczna, spokojna, lubiąca spokój i ciszę? Zafunduj jej romantyczną kolację przy świecach w jakiejś przytulnej restauracji. Kup piękny bukiet jej ulubionych kwiatów (jeśli nie wiesz jakie to są, zaryzykuj, zdecyduj tak jak Ci serce podpowiada), a do tego jakiś mały drobiazg z biżuterii.

Gdy nie lubi biżuterii, ale za to uwielbia słuchać muzyki, kup płytę wykonawcy, którego słucha. A gdy lubi czytać książkę to książka będzie strzałem w dziesiątkę. Do tego coś słodkiego, na pewno żadna kobieta nie pogardzi słodkościami!

A może ostatnio chodziłeś z nią po sklepach i pokazywała Ci sukienkę, która jej się strasznie podoba? Kup ją, pokaż że ją słuchasz i sprawią jej przyjemność.

Jest kinomaniaczką? Zabierz ją do kina! Wybierz za nią film, zaskocz ją! Na seans zafunduj jej duży popcorn, żelki, niech poczuje się jak mała dziewczynka, kobiety uwielbiają niespodzianki.

A jeśli nie przepada za kinem.. Teatr, filharmonia czy opera będą też świetnym pomysłem, na pewno się ucieszy. Jeśli lubi niespodzianki, możesz do końca utrzymywać w tajemnicy gdzie ją zabierasz.

Zwieńczeniem wieczoru zawsze może być smaczna w jakimś ciekawym miejscu!

Szalona, lubiąca wyzwania, nie mogąca usiedzieć na miejscu? Idealna propozycja dla niej to skok na bungee, czy też skok ze spadochronem, może to być też lot w tunelu aerodynamicznym – adrenalina gwarantowana! Możesz te atrakcje zafundować też sobie, takie przygody we dwoje będą dla niej na pewno dodatkowym prezentem.

A gdy jednak wydaje Ci się to za bardzo ekstremalne to może jakaś wspólna podróż? Uwielbia gorący klimat, kup wycieczkę do Hiszpanii, Włoch czy Grecji. A jeśli kocha zwiedzać miasta to może Wiedeń, Budapeszt, Berlin czy Londyn? Wspólny czas we dwoje, spędzony na odpoczynku czy zwiedzaniu zbliży Was na pewno do siebie, czy odnowi Wasze relacje, a Twoja ukochana na pewno będzie zachwycona.

Twoja ukochana jest zmęczona pracą? Jesteście oboje w ciągłym biegu… Zmęczeni miastem, chaosem i ciągłym stresem? Idealna propozycja dla Ciebie to odpoczynek we dwoje, z dala od zgiełku miasta, w spokojnej i cichej okolicy, ale także relaks na basenie i dodatkowa możliwość skorzystania z usług spa. Twoja ukochana na pewno byłaby w siódmym niebie.

Hotel Mercure Racławice Dosłońce Conference&Spa ma dla Ciebie właśnie tą idealną propozycję! W pakietach, szczególnie tylko dla Dwojga znajdziesz na pewno coś dla Was. Oprócz noclegu w przytulnym pokoju, codziennie czekają na Was romantyczne kolacje oraz nieograniczony relaks w Strefie Wellness, a także co może być wisienką na torcie zabiegi dla dwojga w balijskim SPA. Mogą być to masaże relaksacyjne lub peelingi, jak też możecie skorzystać z Rytuału dla Dwojga, w którym czeka na Was masaż balijski lub gorącą czekoladą i kąpiel Kleopatry.

Mało egzotycznie? To mamy dla Was także pakiet egzotyczny z godzinnym masażem balijskim i doskonałą kąpielą odprężającą. Dodatkowym atutem będzie na pewno to, że w hotelu pracują wykfalifikowane Balijki, które wykonają dla Was zabiegi pakietowe, ale nie tylko… Możecie skorzystać również z innych zabiegów, zawartych w bogatej ofercie SPA. Wszystkie zabiegi na które zdecydujecie się we dwoje mogą być wykonywane jednocześnie w kameralnym gabinecie dla dwojga.

Idealny prezent dla niej? Połącz wszystko w jednym i zarezerwuj któryś z pakietów dla dwojga! Romantyczna kolacja, relaks w Strefie Wellness, masaże dla dwojga, a także spokojna okolica, z dala od miasta… Wszystko to, albo więcej znajdziesz w Hotelu Mercure Dosłońce SPA!

Hotel Mercure Racławice Dosłońce Conference&Spa sprawi, że Twoja ukochana i Ty poczujecie się wyjątkowo! Zapraszamy!

