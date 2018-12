Prezenty Świąteczne dla niej i dla niego

Wystawa Dobry Wzór 2018. Instytut Wzornictwa Przemyslowego odwiedziły tłumy [ZDJĘCIA]

Kacper Owo

To wydarzenie dla wszystkich miłośników designu. Od 26 października do 9 grudnia w Instytucie Wzornictwa Przemysłowego znajdziemy prawdziwe cuda. Urządzacie mieszkanie? Albo może planujecie je nieco odświeżyć? A może szukacie prezentu na święta? Ta impreza jest dla was.