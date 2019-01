Prezydent Andrzej Duda nie weźmie udziału w Marszu Niepodległości

- Chciałbym, żebyśmy razem poszli w Marszu Niepodległości, i jest to kwestia odpowiedzialności wobec społeczeństwa. Stańmy obok siebie i pokażmy ludziom, że można być razem - tymi słowami w wywiadzie dla "Rzeczpospolitej" prezydent zachęcał Polaków do udziału w nadchodzącym marszu. Jednak w ciągu kilku dni nastawienie Pałacu Prezydenckiego do tego wydarzenia uległo zmianie.

- 11 listopada prezydent od rana do późnej nocy bierze udział w uroczystościach państwowych. Zdecydował kalendarz - tłumaczył rzecznik prezydenta. W porannej rozmowie z RMF FM nie zaprzeczył, że istniały obawy o rasistowskie hasła, które mogłyby być kojarzone z osobą Andrzeja Dudy.

- Zaproszenie cały czas jest aktualne - odpowiada Witold Tumanowicz, wiceprezes stowarzyszenia Marsz Niepodległości. W rozmowie z Onetem przyznał, że jest zaskoczony decyzją prezydenta, ale organizacja nie otrzymała żadnego oficjalnego potwierdzenia w tej sprawie. - Rozmowy rzeczywiście się toczyły i wydawało mi się, że przebiegały w dobrej atmosferze. Nie stawialiśmy żadnych warunków, tym bardziej zaporowych. Chcieliśmy żeby prezydent otwierał Marsz Niepodległości i przemawiał na samym początku - mówi.

- Jeśli rzeczywiście pan prezydent mówi o wspólnym marszu, a potem nie chce na ten marsz przyjść to szkoda. To przykre, nie rozumiem tego - komentuje słowa prezydenckiego rzecznika poseł Robert Winnicki, prezes Ruchu Narodowego.

