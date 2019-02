Prezydent Andrzej Duda: W Warszawie powinien powstać pomnik Tadeusza Mazowieckiego. Okrągły Stół to ogromny przełom, Lech Wałęsa to bohater

- Miałem 17 lat. Był to dla mnie ogromny przełom, dla mojej rodziny. Była wielka radość, bardzo czekaliśmy i głęboko wierzyliśmy, że to doprowadzi rzeczywiście do zmienienia Polski - zaznaczył.

- Oponenci Okrągłego Stołu mówią "nie trzeba go było organizować, bo trzeba było czekać, aż komuniści bardziej osłabną i dopiero wtedy doprowadzić do zmian ustrojowych. Stało się to de facto na warunkach komunistów, dzięki temu uwłaszczyli się na państwowym majątku, dzięki temu w polskim życiu publicznym zostało to, co nazywamy postkomunizmem, czyli bardzo wiele patologii, z którymi walczymy do dzisiaj". I to też jest prawda, tylko moim zdaniem jednak ogólny bilans jest dodatni - podsumował prezydent Duda.

Prezydent był pytany też o prezydenta Lecha Wałęsę i premiera Tadeusza Mazowieckiego.

CZYTAJ TEŻ | ALFABET TADEUSZA MAZOWIECKIEGO. NIE TYLKO POLITYCZNY

- Lech Wałęsa jest bohaterem lat 80., z pewnością można go nazywać bohaterem naszej wolności - przekonywał prezydent. - Ma ciemne karty w swoim życiorysie, oczywiście, że ma. Szkoda, że kiedyś nie wyznał Polakom prawdy, jak rzeczywiście było, bo myślę, że ogromna cześć ludzi by mu uwierzyła - ocenił.

Andrzej Duda stwierdził też, że w Warszawie powinien stanąć pomnik Tadeusza Mazowieckiego. - To była postać, wielce zasłużona właśnie jako człowiek, który walczył o odzyskanie przez nas wolności - ocenił prezydent.