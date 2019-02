Prezydent Warszawy podpisał Kartę LGBT. Czym jest pierwszy taki dokument w Polsce?

Historyczny moment

Prezydent Warszawy, Rafał Trzaskowski spełnił swoją wyborczą obietnicę. W poniedziałek, 18 lutego podpisał Kartę LGBT (lesbijek, gejów, osób biseksualnych oraz osób transgenderycznych - przyp. red). To pierwszy taki dokument w polskim samorządzie. Ale nie tylko. Rewolucyjna zmiana dotycząca emancypacji społeczności LGBT to nowość także w tej części Europy. Inne stanowisko w tej sprawie miała też poprzednia prezydent stolicy, Hanna Gronkiewicz-Waltz. Przypomnijmy, że polityk była przeciwnikiem organizacji Parady Równości w Warszawie.

- Traktuję to poważnie. Warszawa musi być miastem tolerancyjnym i otwartym i stąd dzisiejsze spotkanie. Rozmawiałem z organizacjami, które bronią prawa wszystkich obywateli do równości. To prawo zagwarantowane w konstytucji. Jestem zaniepokojony przejawami nietolerancji z ostatnich lat. Idąc w Paradzie Równości mówiłem, że dziś miejsce wszystkich polityków jest przy mniejszościach, które są zagrożone dyskryminacją - mówił w ratuszu prezydent Trzaskowski.

Co znajdziemy w Karcie LGBT?

Jednym z najważniejszych punktów dokumentu jest stworzenie hostelu interwencyjnego. Znajdą w nim schronienie osoby LGBT w trudnej sytuacji życiowej. Ośrodek współfinansowany przez miasto będzie gościł m.in. te osoby, które nie znalazły akceptacji wśród swoich rodzin. Utworzone zostanie też centrum społecznościowe. Miejska instytucja ma być miejsce, w którym społeczność LGBT będzie przychodzić po rozrywkę i kulturę.

Zobaczcie też: