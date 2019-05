Primark w Warszawie? Sklep w Galerii Młociny po wakacjach. Marka przygotowała sugestywną zapowiedź

Primark to irlandzka sieć odzieżowa, która jest niezwykle popularna w Europie Zachodniej. Sklepy w Londynie czy Berlinie są oblegane szczególnie przez młode osoby. Wszystko ze względu na ceny, które w Primarku są zdecydowanie niższe niż w innych odzieżowych sieciówkach. Wśród klientów nie brakuje Polaków, którzy jadą na zachód często tylko po to, by zrobić zakupy w Primarku.

Teraz nie będzie trzeba już jeździć. Jak udało nam się nieoficjalnie dowiedzieć, Primark zadebiutuje w Warszawie po wakacjach (wrzesień-październik). Swój sklep otworzy w Galerii Młociny. Zajmie tam aż dwa piętra, w sumie około 7 tys. mkw. powierzchni. To ogromna przestrzeń. Przykładowo, popularny sklep Forever 21 w Złotych Tarasach jest aż siedem razy mniejszy (1 tys. mkw.).