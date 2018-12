Primark w Warszawie - to już oficjalne! Znamy lokalizację i datę otwarcia polskiego salonu irlandzkiej firmy

W lipcu 2018 roku pojawiła się informacja, że Primark zadebiutuje na polskim rynku (pisaliśmy o tym tutaj). Poznaliśmy wtedy prawdopodobną lokalizację pierwszego sklepu. Według źródeł miałby on stanąć w budowanej Galerii Młociny. Te doniesienia okazały się prawdą.

Jak podaje „Puls Biznesu” salon w Galerii Młociny ma liczyć 7 tys. metrów kwadratowych. W sklepie irlandzkiej firmy odzieżowej będziemy mogli zrobić zakupy od dnia otwarcia centrum przy ulicy Zgrupowania AK „Kampinos” 15.

Galeria Młociny szykuje się do wielkiego otwarcia, które nastąpi już w przyszłym roku. Na wakacje 2019 roku będziemy więc mogli zrobić zakupy w pierwszym polskim Primarku. Tym samym Polska dołączy do 11 krajów na całym świecie, gdzie znajdują się sklepy irlandzkiego przedsiębiorstwa należącego do Associated British Foods.

Sklepy Primark są dobrze znane Polakom odwiedzającym bądź mieszkającym w Wielkiej Brytanii czy Irlandii. Sieć słynie z bogatej oferty, niskich cen oraz obleganych wyprzedaży.