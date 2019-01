Primark Warszawa 2019. To pewne! Dyrektor finansowy słynnej marki potwierdza informacje

- Primark wchodzi do Polski - potwierdził w rozmowie z portalem Drapersonline.com John Bason, dyrektor finansowy Associated British Food, a więc właściciela słynnej sieci z odzieżą. Ponadto Bason dodał, że potwierdza plany ekspansji marki w Europie Wschodniej a wśród państw, gdzie Primark będzie silnie się rozwijać podał - prócz polski - Francję, Hiszpanię i Włochy.

Jak podawał „Puls Biznesu” salon w Galerii Młociny ma liczyć 7 tys. metrów kwadratowych. W sklepie irlandzkiej firmy odzieżowej będziemy mogli zrobić zakupy od dnia otwarcia centrum przy ulicy Zgrupowania AK „Kampinos” 15. W sieci pojawiły się też plotki o planowanym otwarciu Primarka w Krakowie.

Galeria Młociny szykuje się do wielkiego otwarcia, które nastąpi już w przyszłym roku. Na wakacje 2019 roku będziemy więc mogli zrobić zakupy w pierwszym polskim Primarku. Tym samym Polska dołączy do 11 krajów na całym świecie, gdzie znajdują się sklepy irlandzkiego przedsiębiorstwa należącego do Associated British Foods.