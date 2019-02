Próba porwania dziecka na Ursynowie? "Zajechał drogę, kazał wsiadać do samochodu". Policja dementuje

30-latek w szarej toyocie

Do niebezpiecznego zdarzenia z udziałem 11-letniego ucznia Szkoły Podstawowej nr 96 dojść miało w minioną środę, ok. godziny 11:15 w rejonie ulic Sarabandy i Dumki. O sprawie poinformowała sąsiedzka strona na Facebooku – Zielony Ursynów. Administratorzy profilu zamieścili relację chłopca. Wynika z niej, że podczas drogi do szkoły, 11-latka śledziła szara toyota. Kierowca jechał tuż za uczniem. - Gdy chłopiec przyspieszał, samochód też przyspieszał. Gdy chłopiec zwalniał, samochód także – informują. W pewnej chwili podążające za chłopcem auto zajechało mu drogę, ustawiając się w poprzek jezdni. Wtedy około 30-letni mężczyzna siedzący za kierownicą pojazdu zaczął nakłaniać dziecko do wejścia na pokład toyoty. - Chłopiec zaczął uciekać w kierunku szkoły, jednocześnie dzwoniąc pod nr 112 – pisze Zielony Ursynów.

