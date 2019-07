Próba zabójstwa Ukraińców, którzy budują metro. "Wrzucono podpaloną butelkę z benzyną"

W nocy z 12 na 13 lipca 2019 roku doszło do ataku na Ukraińców, którzy pracują przy budowie warszawskiego metra. Do ich mieszkania wrzucono podpaloną butelkę z benzyną. Co więcej, w tym samym czasie pojawiły się namalowane na klatce schodowej wyzwiska, m.in.: „Bydlaki”, „Ukraińskie ku***” czy „Won z Polski”. Udało nam się dowiedzieć od Ośrodka Monitorowania Zachowań Rasistowskich i Ksenofobicznych, że nikomu nic się nie stało. Sprawcy nie zostali jeszcze znalezieni. Sprawą zajmuje się Komenda Rejonowa Warszawa-Wola.

Zdarzenie potwierdza Marta Sulowska -O sprawie dowiedzieliśmy się od osoby, która odwiedzała jednego z lokatorów budynku. Kiedy policjanci przyjechali na miejsce ustalili, że sprawca wrzucił butelkę z płynem przez otwarte okno do mieszkania. Naniósł też napisy na ścianę korytarza. Lokator od razu wyniósł butelkę do kontenera na śmieci. Nikomu nic się nie stało. Nie było również szkód w mieniu. Szczegółowo wyjaśniamy sprawę, a miejsce jest objęte nadzorem - mówi nam podkomisarz z Komendy Rejonowej Policji Warszawa IV.

Poruszający list

W związku z zaistniałą sytuacją, poszkodowanie Ukraińcy napisali poruszający list.