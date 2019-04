Procesje w Warszawie, Wielkanoc 2019. Wierni przejdą ulicami stolicy. Duże utrudnienia na drogach

Piątek: Centralna Droga Krzyżowa

W piątek w godz. 20.00-22.00 odbędzie się Centralna Droga Krzyżowa. Procesja tradycyjnie wyruszy spod kościoła akademickiego św. Anny przy Krakowskim Przedmieściu, a następnie przejdzie ulicami: Miodowa – Senatorska – pl. Teatralny – Wierzbowa – pl. marsz. J. Piłsudskiego – gen. M. Tokarzewskiego-Karaszewicza – Krakowskie Przedmieście.

W tym czasie autobusy linii: 111, 116, 178, 180, 503 i 518, jadące w kierunku północnym, zostaną skierowane na objazd ulicami Królewską i Marszałkowską. W przeciwną stronę autobusy linii 111 będą kursowały ul. Marszałkowską do Al. Jerozolimskich, a autobusy pozostałych linii zjadą ul. Kapucyńską w al. „Solidarności”, skręcą w. Marszałkowską i dalej pojadą Królewską. Autobusy linii 107 będą jeździły ul. Marszałkowską i Al. Jerozolimskimi; 128 i 175 pojadą ulicami Królewską, Marszałkowską, Świętokrzyską i Twardą do tymczasowego przystanku na pl. Grzybowskim, a 222 z pl. Bankowego prosto ul. gen. W. Andersa do tymczasowego przystanku na Muranowskiej.