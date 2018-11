Prochownia Łomianki. Park handlowy powstaje pod Warszawą. Będzie gotowy w 2020 roku

Prochownia Łomianki: kiedy otwarcie?

Prochownia Łomianki, to park handlowy, który powstaje w miejscu dawnego młyna. Przy ul. Warszawskiej, niedaleko skrzyżowania z krajową siódemką, wyrośniecentrum handlowe ze sklepami, restauracjami i butikami. Ghelamco - inwestor projektu w Łomiankach - zapowiada, że niedługo rozpoczną się prace budowlane. Ich zakończenie, czyli otwarcie parku handlowego, zaplanowano na pierwsze półrocze 2020 roku.

- Potencjał mniejszych miejscowości stale rośnie, zarówno pod kątem siły nabywczej oraz potrzeb zakupowych mieszkańców. Stąd nasza decyzja o realizacji inwestycji w Łomiankach – komentuje Marcin Sabala z Ghelamco Poland.

W parku handlowym, o powierzchni 5,5 tys. mkw., znajdzie się 19 sklepów, w tym spożywczy (Lidl), który zajmie większą część powierzchni (2,2 tys. mkw.)

Za komercjalizację parku handlowego Prochownia Łomianki odpowiedzialna została firma JLL.- Łomianki to jeden z bardziej obiecujących rynków w obrębie aglomeracji warszawskiej, między innymi ze względu na przyrost liczby mieszkańców oraz inwestycji mieszkaniowych, co naturalnie rodzi potrzebę uzupełnienia oferty handlowej miasta. Cieszymy się, że Ghelamco powierzyło nam komercjalizację Prochowni Łomianki. To kolejny krok na drodze naszej wieloletniej i bardzo udanej współpracy - komentuje Mariusz Czerwiak, Dyrektor w Dziale Wynajmu Powierzchni Handlowych i Reprezentacji Najemcy, JLL.