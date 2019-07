Profesjonalna pomoc po zalaniu

Po pierwsze – zadbaj o ubezpieczenie od szkód powstałych wskutek pożaru i zalania, po drugie – poszukaj firmy, która profesjonalnie osuszy mieszkanie, nie narażając go na ciągnącą się przez lata wilgoć. Firma MT–Osuszanie, działająca na terenie Warszawy, mająca swoją siedzibę w Wolicy przy ul. Przyleśnej 7 – to adres, pod którym znajdziemy profesjonalne usługi w tym zakresie. Firma dysponuje najlepszym jakościowo sprzętem, który przeznaczony jest na osuszanie po zalaniu . Warszawa i okolice to obszar, na którym firma MT-Osuszanie świadczy swoje usługi.

Wpływ wilgoci na zdrowie mieszkańców

Tam, gdzie jest wilgoć tworzy się pleśń, czyli grzyby. Samo usunięcie mechaniczne pleśni nie wystarczy. Drobnoustroje zostają i negatywnie wpływają na zdrowie lokatorów, podrażniając górne drogi oddechowe. Mogą przyczyniać się także do powstawania nowotworów. Unosząc się w powietrzu, negatywnie działają na skórę, układ nerwowy i oddechowy. Powodują zmęczenie, ból głowy, żołądka, katar, bóle zatok, grzybicę stóp, wysypkę, podrażnienie oczu i wiele innych, nieprzyjemnych dolegliwości. W celu zachowania prawidłowego poziomu wilgoci w mieszkaniu należy utrzymywać stałą, nie za wysoką temperaturę oraz regularnie wietrzyć wszystkie pomieszczenia. Istotne znaczenie ma dobra izolacja zewnętrznych ścian budynku oraz sprawnie działający, drożny system wentylacji. Jednak gdy zauważymy, że na ścianach oraz szybach skrapla się woda, a na fugach i uszczelkach pojawia się brzydki, czarny osad, nie bagatelizujmy tych sygnałów. W początkowym etapie wystarczy sprawdzić i w razie potrzeby, o ile to możliwe, naprawić wentylację mieszkania. Gdy pleśni jest więcej, warto zainwestować w profesjonalne osuszanie pomieszczeń. Konsekwencje zdrowotne wilgoci są naprawdę poważne.

Jak działają osuszacze powietrza?

Osuszacze powietrza skraplają wilgoć znajdującą się w pomieszczeniu i w ciągu kilku godzin potrafią odciągnąć nawet kilka litrów wody. MT-Osuszanie Warszawa dysponuje osuszaczami kondensacyjnymi, które filtrują wilgotne powietrze. W filtrze osadza się kurz, a wilgotne powietrze kierowane jest do parownika. Tam zostaje schłodzone i skroplone trafia do zbiornika. Osuszone powietrze, po ponownym ogrzaniu do temperatury pokojowej, wydmuchiwane jest z powrotem do pomieszczenia. Urządzenia znanych producentów, takich jak Master i Trotec, to najlepszy i skuteczny sposób osuszania po zalaniu. Wolica ul. Przyleśna 7 – pod tym adresem znajdziemy najwyższej jakości usługi firmy MT-Osuszanie. Kierowane są one zarówno do firm, w tym budowlanych, jak i do osób prywatnych. Już jednorazowa, kilkugodzinna sesja, przyniesie pożądany rezultat. Jeśli więc borykasz się z problemem wilgoci w mieszkaniu i próbowałeś już wielu różnych rozwiązań, nie musisz się dłużej zastanawiać. Metoda jest skuteczna i bezpieczna dla zdrowia.