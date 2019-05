Profesjonalne artykuły do biura dostępne w Warszawie

Artykuły papiernicze

Podczas kompletowania zaopatrzenia biura to właśnie artykuły papiernicze są podstawą zakupów. Niełatwo bowiem wyobrazić sobie codzienną pracę w biurze bez papieru ksero – warto zamówić papier o dobrej gramaturze i wysokiej klasie. Na polskim rynku artykułów biurowych do kupienia są papiery o gramaturze 80 g/m2, natomiast papiery wizytówkowe i ozdobne mają gramaturę ok. 160-250 g/m2. W ofercie sklepu internetowego Global Office znajdziecie różnego rodzaju papiery do biura – zarówno papiery biurowe białe, jak i kolorowe. W asortymencie sklepu godne polecenia są także papiery fotograficzne oraz kancelaryjne.

Kluczowym elementem wyposażenia biura jest galanteria papiernicza, czyli wiele różnego rodzaju artykułów papierniczych, które pomagają organizować pracę. To przede wszystkim koperty, zakładki indeksujące oraz ogromna gama artykułów biurowych do notowania, tj.: zeszyty, bruliony, bloki i karteczki samoprzylepne oraz wkłady do segregatorów. Te wszystkie akcesoria przydatne są każdorazowo w firmie i nie tylko.

Artykuły piśmiennicze i kreślarskie

W Global Office do kupienia także profesjonalne artykuły biurowe do pisania – produkty niezastąpione w każdej firmie. W sklepie internetowym znajdziecie bogatą ofertę akcesoriów biurowych do pisania – długopisy, cienkopisy, pióra, markery, pisaki, foliopisy. Szeroka gama artykułów biurowych renomowanych marek zachęca do zaopatrzenia biura w produkty wysokiej jakości. Artykuły piśmiennicze w Global Office to uniwersalne długopisy i ołówki, ale także artykuły kreślarskie stosowane na co dzień przez profesjonalistów, np. architektów wnętrz, projektantów i kreślarzy. W sklepie można kupić pisaki, rysiki, rapidografy, ołówki oraz wiele innych dobrej jakości narzędzi do kreślenia.