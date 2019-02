Program Aktywne Szkoły MultiSport rusza na Mazowszu

Aktywne Szkoły MultiSport to program, który przez ostatni rok prowadzony był w 35 dolnośląskich szkołach podstawowych. Celem projektu jest inspirowanie dzieci, rodziców i nauczycieli do wprowadzenia większej ilości aktywności fizycznej w codzienność uczniów szkół podstawowych.

- W każdej szkole, która wzięła udział w projekcie, przeprowadziliśmy warsztaty związane z aktywnością fizyczną. W warsztatach udział wzięli nauczyciele, rodzice, a także władze samorządowe. Rezultatem tych spotkań były pomysły na aktywizację ruchową dzieci. Każda ze szkół opracowała co najmniej jedno rozwiązanie, takie jak aktywna droga do szkoły czy lekcje na piłkach do pilatesu. W większości były to niskobudżetowe rozwiązana, które jak się okazało, przyniosły świetne efekty – mówi Jakub Kalinowski, prezes Fundacji V4Sport, która realizuje projekt.

Najnowszy pomiar sprawności fizycznej polskich dzieci

W ramach inicjatywy Aktywne Szkoły MultiSport wszystkie dzieci dwukrotnie wzięły udział w teście sprawności Eurofit, który opiera się na 9 prostych ćwiczeniach fizycznych (m.in. skok w dal z miejsca, bieg wytrzymałościowy, próba równowagi, zwis na drążku). Pomiar przeprowadzony na początku i na końcu projektu pozwolił ocenić postępy dzieci i efektywność samego programu.

- Wyniki testu sprawnościowego możemy porównać do danych gromadzonych od ponad 30 lat przez Akademię Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie. Dziś wiemy, że chłopcy w wieku 10,5 lat są w stanie utrzymać się w zwisie na drążku prawie 8 sekund, a to blisko 4 sekundy krócej, niż ich rówieśnicy w 2009 r. i o ponad 7 sekund krócej niż w 1999 roku – zaznacza Jakub Kalinowski.

W wyniku projektu Aktywne Szkoły MultiSport dzieci odzyskały 43% sprawności fizycznej, którą w ciągu dekady w latach 1999-2009 stracili ich rówieśnicy. Az 86% szkół biorących udział w programie poprawiło poziom sprawności fizycznej swoich uczniów.

Największa poprawa sprawności fizycznej zauważalna jest wśród uczniów klas VI-VIII. Najstarsi chłopcy, w przedziale wiekowym od 12,5 do 14,5 roku życia, poprawili wyniki w teście sprawnościowym dwa razy bardziej, niż ich koledzy z młodszych klas.

Ruch to zdrowe ciało i bystry umysł

Aktywność fizyczna wspiera rozwój psychofizyczny dzieci. Stymuluje prawidłowy rozwój układu kostnego i mięśniowego. Rozwija koordynację ruchową. Obniża ryzyko wystąpienia chorób cywilizacyjnych, takich jak cukrzyca typu II, czy nadciśnienie tętnicze. Tymczasem badania COSI (2016) pokazały, że 31,2 proc. ośmiolatków w Polsce ma nadmierną masę ciała, a z otyłością zmaga się 12,7 proc. z nich. Co dziesiąty drugoklasista ma nieprawidłowe wartości ciśnienia tętniczego, a wskaźnik ten związany jest z poziomem nadwagi i otyłości. Aktywność fizyczna wspiera także pracę mózgu i zdolności poznawcze, czyli te, które odpowiadają za przyswajanie wiedzy.

Dzieci zastygają w bezruchu

Według najnowszych badań HBSC z 2018 r. zaledwie 21 proc. dziewcząt i 24 proc. chłopców w wieku 11 lat podejmuje godzinną, zaplanowaną aktywność fizyczną każdego dnia, zgodnie z zaleceniami Światowej Organizacji Zdrowia.

- _ Na podstawie badania przeprowadzonego w ramach projektu Aktywne Szkoły MultiSport wiemy, że do 20 proc. uczniów szkół podstawowych nie bierze udziału w lekcjach wychowania fizycznego. W tej grupie 22 proc. zwalnianych jest na prośbę rodziców. Aktywność fizyczna przy tak wielu pozytywnych skutkach dla organizmu, nie powinna być postrzegana jako przykry obowiązek, a realna inwestycja w zdrowie. Wierzymy, że nawyk ruchu powinien być budowany od najmłodszych lat. Z naszych doświadczeń wynika, że jest to możliwe, gdy proponowane formy ruchu są atrakcyjne dla dzieci _– podkreśla Adam Radzki, Członek Zarządu Benefit Systems, firmy będącej pomysłodawcą i fundatorem projektu Aktywne Szkoły MultiSport.

Według 80 proc. dzieci do udziału w zajęciach wychowania fizycznego zachęca przede wszystkim dobra zabawa oraz różnorodny i atrakcyjny sposób prowadzenia lekcji WF-u (61 proc.). Niemałe znaczenie ma także rola nauczyciela. Charyzmatyczny i sympatyczny wuefista jest w stanie zmobilizować do ruchu 57 proc. uczniów. (Dane z badania preferencji dzieci w kontekście aktywności fizycznej „Aktywne Szkoły MultiSport vs Galaktyka Bezruchu” 2019)

- Z badania przeprowadzonego podczas pierwszej edycji programu ASM, dowiadujemy się m.in. że aktywność fizyczna dzieciom w wieku szkolnym kojarzy się przede wszystkim ze swobodną formą spędzania czasu wolnego i dobą zabawą. Wyniki przeprowadzonego badania i doświadczenia zgromadzone w ramach inicjatywy mogą stać się wskazówką dla rodziców i nauczycieli, których rolą jest zachęcenie dzieci do aktywności fizycznej – dodaje Jakub Kalinowski.

Zgodnie z preferencjami dzieci program Aktywne Szkoły MultiSport oparty został na bajkowej fabule. Uczniowie przystępując do testu sprawnościowego, wkraczają w kolorową Galaktykę Bezruchu. Podczas wykonywania ćwiczeń stawiają czoła rozleniwionym potworom. Każde ćwiczenie z kolei łączy w sobie multimedialną technologię i interaktywną zabawę, ubraną w kolorowe grafiki.

II edycja programu ASM

- Rezultaty projektu przerosły nasze oczekiwania, a także uzmysłowiły nam, że program, którego idea powstała blisko dwa lata temu, dziś przynosi bardzo konkretną zmianę zarówno w życiu młodych ludzi, jak i w szkolnej codzienności. Z tym większą radością, możemy ogłosić, że druga edycja projektu rozpocznie się wiosną 2019 r. w województwie mazowieckim – zaznacza Adam Radzki.

Więcej inspirujących informacji na temat programu odnaleźć można na stronie internetowej

www.aktywneszkoly.pl