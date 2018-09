Program Szkolnych Klubów Sportowych reaktywowany. Nowoczesny system szkolenia wyłoni młode talenty

Nie tak dawno wydawało się, że lekcje WF-u to ulubione szkolne zajęcie wielu dzieci. Czasy jednak się zmieniły i postęp techniczny skierował wzrok młodzieży w ekrany tabletów czy smartfonów, a wychowanie fizyczne zeszło na drugi plan, stając się dla uczniów jedynie przykrym obowiązkiem. Aby zmienić obecny stan rzeczy, postanowiono wskrzesić program Szkolnych Klubów Sportowych. Reaktywacji popularnych "eskaesów" przyświeca idea rozpowszechnienia aktywności fizycznej wśród najmłodszych. I trzeba przyznać, że inicjatorzy przedsięwzięcia – Ministerstwo Sportu i Turystyki, Instytut Sportu oraz PKN Orlen, wdrażają program zaczynając z wysokiego C.

Punktem wyjścia i kluczowym akcentem w zachęceniu dzieci do uczestnictwa w programie Szkolnych Klubów Sportowych był trening w nowoczesnej hali Akademii Wychowania Fizycznego. Młodzi adpeci sportu brali udział w zajęciach pod okiem najznamienitszych reprezentantów Polski w różnych dyscyplinach. Wskazówek udzielali między innymi lekkoatleci – Paweł Fajdek i Piotr Małachowski, piłkarze ręczni – Marcin Wichary i Tomasz Gębala, czy zawodnik, któremu śmiało można nadać status żywej legendy polskiej siatkówki – Marcin Prus.

Ale wiadomo, że profesjonalni sportowcy nie będą przez cały rok przemierzać kraju wzdłuż i wszerz, aby prowadzić zajęcia SKS. Co w takim razie ma podtrzymać początkowy entuzjazm dzieci i młodzieży? Rozwiązań jest wiele. Chociażby tak popularne teraz narzędzie jak aplikacja mobilna. Za pomocą aplikacji dzieci objęte programem Szkolnych Klubów Sportowych mogą na bieżąco śledzić swoją aktywność i osiągnięcia, co z pewnością przełoży się na motywację do dalszych ćwiczeń. Ponadto wyniki zapisane w aplikacji będą trafiać do Narodowej Bazy Talentów, która ułatwia namierzenie uzdolnionej młodzieży. Aplikacja pozwala również śledzić frekwencję uczniów na treningach, a w kryzysowej sytuacji umożliwia szybki kontakt z rodzicami poprzez powiadomienia "SOS".

Skala projektu Szkolnych Klubów Sportowych jest naprawdę imponująca. W akcji weźmie udział 300 tysięcy dzieci z 10 tysięcy szkół na terenie całego kraju. Okazała jest również kwota przeznaczona na realizację programu – przeszło 54 miliony złotych. Zadowolenia nad sukcesem projektu nie krył Premier Mateusz Morawiecki. Prezes Rady Ministrów z nostalgią wspominał lata szkolne, kiedy to sam brał udział w zajęciach SKS. Morawiecki dał młodzieży jasny przekaz: - Sport kształtuje nie tylko nasze ciała, ale też naszą osobowość. - przekonywał Premier Rzeczypospolitej.

Jak będą wyglądać treningi Szkolnych Klubów Sportowych? Na jeden tydzień nauki szkolnej, przypadają dwie zegarowe godziny dodatkowych zajęć z wuefistami. Ponadto na treningach gościć będą tzw. skauci, których zadaniem będzie wyłonienie talentów. Skauci będą przeprowadzać dodatkowe testy sprawnościowe, a uczniowie wyróżniający się otrzymają szansę "transferu" do innych, różnorodnych klubów sportowych.