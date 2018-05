Zakaz sprzedaży alkoholu w Warszawie jednak nie wejdzie w życie, choć takie plany mieli m.in. radni Targówka. Władze stolicy uważają, że zakaz doprowadziłby do powstania szarej strefy i „turystyki alkoholowej” - donosi RDC. Ciąg dalszy tekstu poniżej.

Pod koniec stycznia prezydent Andrzej Duda podpisał nowelizację ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, która pozwala samorządom na wprowadzenie zakazu handlu alkoholem od godz. 22 do godz. 6. Z takiego prawa bardzo szybko skorzystał Targówek. Wprowadzona przez radnych uchwała dotyczyła jedynie miejsc sprzedających alkohol spożywany poza miejscem sprzedaży, więc prohibicja nie obejmie pubów, restauracji i lokali nocnych.- Wielu z was zgłaszało sytuacje, w których osoby nietrzeźwe w nocy potrafiły dewastować naszą okolice, robiły różnego rodzaju libacje. Samo spotkanie nie jest niczym złym, ale gdy ktoś przekracza granice robi się z tego problem. Projekt uchwały przeszedł i zostanie przekazany do miasta - mówił Krzysztof Miszewski, radny Targówka.Szybko podobną uchwałę podjęła rada Zielonki, a prohibicja miała, zdaniem radnych, rozwiązać problem związany zakłócaniem ciszy nocnej oraz wandalizmu, którego dopuszczają się osoby pijane. Podobne zakazy mają wejść w życie również w Ząbkach, Markach i Michałowicach.Teraz jednak wiadomo, że w Warszawie takiego zakazu nie wprowadzi nikt, bo władze stolicy uważają, że zakaz doprowadziłby do powstania szarej strefy i „turystyki alkoholowej” .