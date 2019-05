Promocja w IKEA – kredyt na fotowoltaikę bez prowizji

Czy zastanawiałeś się nad zamontowaniem na swoim domu instalacji do pobierania energii słonecznej i przetwarzania jej w prąd? Teraz jest dobry czas na taką inwestycję, ponieważ w IKEA właśnie trwa promocja, dzięki której możesz sporo zaoszczędzić. Jeśli do 31 maja 2019 roku podpiszesz umowę kredytową na panele fotowoltaiczne, nie zapłacisz prowizji. Na dachach polskich domów coraz częściej można zobaczyć ciemne szklane płyty. To panele fotowoltaiczne, które są elementem systemu służącego do pobierania energii ze słońca i przekształcania jej w prąd stały. Jeśli instalacja jest dobrze zaprojektowana, to w znacznej mierze zaspokoi potrzeby energetyczne przeciętnej rodziny. Fotowoltaika z IKEA – ile kosztuje? Panele fotowoltaiczne można kupić i zamontować w ramach programu „Energia Słoneczna dla Domu”, który jest wynikiem współpracy IKEA, GEO Solar i Ikano Banku. Na jaki wydatek trzeba się przygotować? Średnia instalacja sprzedawana w IKEA składa się z 18 modułów. Jej wartość to niecałe 27 000 zł. Te dane potraktuj jedynie jako wskazówkę. Nawet przy ustalaniu orientacyjnych kosztów systemu fotowoltaicznego powinieneś wziąć pod uwagę różne parametry, między innymi roczne zużycie energii elektrycznej przez Twoją rodzinę czy rodzaj pokrycia dachu. Fotowoltaika – kalkulator pomoże w podjęciu decyzji Wbrew pozorom takie wyliczenie jest łatwe i przygotujesz je w kilka minut. Wystarczy skorzystać ze specjalnego kalkulatora. Dla instalacji fotowoltaicznej z IKEA znajdziesz go na stronie firmy GEO Solar. Po podaniu podstawowych informacji poznasz szacunkową cenę instalacji dopasowanej do Twoich potrzeb, a także dowiesz się, ile zaoszczędzisz po jednym roku, a ile po 25 latach korzystania z zamontowanego systemu.

Pamiętaj, że jeśli należysz do Klubu IKEA FAMILY lub masz Kartę Kredytową IKEA FAMILY, to na instalację fotowoltaiczną otrzymasz 15 proc. rabatu. Raty w IKEA – do 100% wartości instalacji fotowoltaicznej Kiedy już będziesz wiedział, ile mniej więcej będzie Cię kosztować przystosowanie Twojego domu do pobierania energii słonecznej, zastanów się nad sposobem sfinansowania tej inwestycji. IKEA jest znana z prostych rozwiązań i takie są również raty na oferowane panele fotowoltaiczne i montaż. Dlaczego warto się zdecydować na tę opcję? Po pierwsze nie musisz mieć wkładu własnego, żeby skorzystać z oferty ratalnej. Po drugie każdy etap ubiegania się o kredyt został przygotowany z myślą o Twojej wygodzie – wszystkie warunki są przejrzyście opisane na stronie Ikano Banku, wniosek złożysz samodzielnie online, a umowę podpiszesz w domu podczas jednej wizyty przedstawiciela firmy GEO Solar w Twoim domu. Sprawdź, ile będzie Cię kosztować kredyt na fotowoltaikę z IKEA >> Ikano Bank – kredyt na fotowoltaikę bez prowizji Wykorzystaj to, że dni są coraz dłuższe. Zainwestuj w instalację do przetwarzania energii słonecznej i obniż rachunki za prąd. Teraz to jeszcze prostsze, bo w IKEA trwa promocja „Raty bez prowizji na zakup paneli fotowoltaicznych”. Wystarczy podpisać umowę kredytową do 31 maja 2019 roku.