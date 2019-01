Promocja Wizz Air w Polsce. Tylko dzisiaj wszystkie bilety są tańsze o 20 procent

Bilety tańsze o 20%

Wizz Air, największa i najszybciej rozwijająca się nisko-kosztowa linia lotnicza w Europie Środkowo-Wschodniej, ogłasza dzisiaj jednodniową 20% obniżkę cen biletów na połączenia z i do Polski. W ofercie m.in. loty do Bari, Kutaisi, Rejkiawiku, Tromso czy Malty, ale także do Dubaju i na Wyspy Kanaryjskie (Teneryfa i Fuerteventura).

Gdzie kupić bilety tańsze o 20%?

Wszyscy pasażerowie, którzy zarezerwują loty do każdego ze 164 miejsc do 30 krajów z polskiej siatki połączeń Wizz Air będą mogli skorzystać z 20% zniżki. Rezerwacji można dokonywać przez stronę internetową www.wizzair.com oraz aplikację mobilną WIZZ. Promocja obowiązuje na bilety zakupione 10 stycznia 2019 roku.