Propozycje sieci Kaufland na jesień

Czas na przetwory

Wrzesień to czas przygotowywania przetworów. Domowy ketchup, kiszone ogórki, konfitury owocowe czy powidła ze śliwek powstają w polskich domach właśnie w tym okresie. Warto spróbować zrobić samodzielnie domowe przetwory, to świetna okazja, żeby spędzić ciekawie czas z dziećmi, które uwielbiają pomagać rodzicom. Oryginalnie zapakowane i opisane etykietą mogą stać się ciekawym upominkiem dla naszych gości. Za pierwszym razem można pokusić się choćby o kiszone ogórki, poza ogórkami gruntowymi do ich wykonania potrzebne nam będą jedynie koper, chrzan i czosnek.

Dieta na odporność

Warto pamiętać, że odporność zależy od naszego stylu życia, a co za tym idzie, diety. Latem pijemy głównie wodę lub soki, ale gdy za oknem ziąb, warto ogrzać się ciepłą herbatą z dodatkiem imbiru czy cytryny. Nie każdy wie, że najlepszym źródłem witaminy C nie jest cytryna, a czerwona papryka. Naszą odporność zwiększą też kiszonki, a więc ogórki, które zakwasimy w domu albo kiszona kapusta.

Ubierajmy się ciepło

Poza dietą powinniśmy zwracać także uwagę na to, co na siebie zakładamy. Zwłaszcza, że różnice temperatur w ciągu dnia są coraz większe. Maluchy są szczególnie narażone na niskie temperatury za oknem, warto więc już dzisiaj zaopatrzyć je w ciepłe ubranka. Już w tym tygodniu w marketach Kaufland dostępne są skarpetki, rajstopki, spodnie sztruksowe i pluszowe bluzy marki Kuniboo. Rodzicom małych dzieci przyda się też inhalator, który jest pierwszą pomocą w walce z przeziębieniem.

Urok jesieni

Wrzesień to czas, kiedy przygotowujemy ogródek na zbliżające się chłody, część roślin musimy np. zabezpieczyć przed zimnem. To także ostatni dzwonek na zasadzenie cebulek tulipanów, które pięknie rozkwitną na wiosnę, w tym tygodniu możemy również posadzić krzewy owocowe. Jeśli chcemy wprowadzić do ogródka albo na balkon jesienny akcent, możemy wybrać kwitnący wrzosiec. W mieszkaniu ustawmy go w chłodnym miejscu, nie powinien stać w pobliżu grzejnika.

Mimo, że pogoda za oknem nie nastraja pozytywnie, warto zadbać o to, żeby w domu zapanował smak i zapach jesieni. Aromat śliwek, pięknie kwitnący wrzosiec wprowadzą do naszych mieszkań niepowtarzalny klimat. W tym tygodniu sieć Kaufland oferuje produkty, które ułatwią nam przygotowania do zimy, już dzisiaj można kupić w atrakcyjnych cenach m.in. takie produkty jak:

• śliwki 4,99zł/kilogram

• ogórki gruntowe 2,39zł/kilogram

• czerwona papryka 3,99zł/kilogram

• kiszona kapusta 0,25zł/100g

• cytryny 4,49zł/kilogram

• wrzosiec 9,99 zł/sztuka

• różne rodzaje krzewów owocowych 7,99zł/sztuka

• inhalator dla dzieci – 99,99 zł

Oferta cenowa obowiązuje w dniach 27.09.-3.10.2018.