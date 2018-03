"Prosimy nie wpuszczać bezdomnych". Rodzina chce przeprosin, bo sąsiedzi pomogli potrzebującemu (© Pixabay.com / zdjęcie ilustracyjne)

Dla wielu stanowią “śmierdzący problem”, z którym trudno sobie poradzić. Dla innych, są jedynie ludźmi szukającymi schronienia. W okresie dużych mrozów wiele osób bezdomnych szuka schronienia na klatkach schodowych. Z uwagi, chociażby na swój wygląd, nie są tam mile widzianymi gośćmi.

Kartkę z apelem o to, by nie wpuszczać bezdomnych na klatkę schodową wystosowała jedna z ursynowskich rodzin. - Prosimy nie wpuszczać bezdomnych. Bezdomny przespał całą noc pod drzwiami do mieszkania na sankach naszego dziecka. Śpiworek, który posłużył bezdomnemu za poduszkę jest brudny i śmierdzący, koszt wyprania śpiworka to 35 zł - czytamy.



Bezdomny, który ubrudził wspomniany “śpiworek”, został prawdopodobnie poczęstowany czymś do picia przez innych mieszkańców bloku (bezdomny zostawił po sobie ich kubki), a następnie znalazł miejsce do spania na dziecięcych sankach. Dla autorów kartki jednak było to zachowanie niedopuszczalne. - Liczymy także na przyzwoitość właścicieli kubeczków i przeprosiny za zaistniałą sytuację - czytamy na kartce.



Gdy zdjęcie owej kartki trafiło do internetu na autorów kuriozalnego apelu spadła lawina krytyki. - Za psa zostawionego na kwadrans pod sklepem potrafią na tym forum człowieka zlinczować, bo się psina stresuje i marznie. Drugiemu człowiekowi pomóc, gdy temperatury spadają poniżej -15- nie, po co? Swoją drogą, klatka schodowa to nie jest składzik i nie służy do trzymania wózków, rowerów, saneczek etc. Nie, że tak nie robię, ale przynajmniej się potem nie obruszam, jak coś zginie, albo wymaga czyszczenia - komentuje z oburzeniem treść apelu jedna z internautek.



Właściciele śpiworka apelują ponadto, by nie wpuszczać bezdomnych na klatkę schodową, ponieważ stanowią zagrożenie “dla nas i naszego mienia”. - Niedawno gdzieś usłyszałem, że od września 2017 w Polsce zginęło z wyziębienia prawie 40 osób. Nie mogłem w to uwierzyć. W Polsce! W środku Europy. Teraz wszystko rozumiem - komentuje w odpowiedzi na apel internauta.

