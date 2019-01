Protest mieszkańców Wesołej. Zablokują Aleje Jerozolimskie. Nie chcą obwodnicy i 100 tys. samochodów dziennie w środku dzielnicy

Co ciekawe, to wbrew planom miasta, które w Lasku Milowym ma stworzyć specjalny kompleks przyrodniczy - na wniosek jednego z lokalnych stowarzyszeń. W związku mieszkańcy składają pismo, w którym odwołują się od decyzji. Podobne ma złożyć również prezydent Warszawy - Rafał Trzaskowski, który jest stroną w postępowaniu.

Warto dodać, że sama obwodnica jest planowana mniej więcej od 30 lat. Dla mieszkańców to droga, która rozładuje korki i pozwoli dojechać do pracy. A poza tym, to część obwodnicy Warszawy, która od dawna nie może powstać w całości. - Chcieliśmy podkreślić, że my nie protestujemy przeciwko obwodnicy, a przeciwko nagle, brutalnie zmienionemu wariantowi jej przebiegu - mówi nam Agnieszka Kłębowska.

Blokada Alei Jerozolimskich

Protest rozpocznie się o godz. 15 pod siedzibą Prawa i Sprawiedliwości (ul. Nowogrodzka 84/86). Mieszkańcy manifestowali już w swojej dzielnicy jednak - jak mówią - nie przyniosło to rezultatów. - Pod Ministerstwem Infrastruktury już byliśmy. Ośrodek władzy jest na Nowogrodzkiej i tam dziś będziemy - tłumaczą przedstawiciele stowarzyszenia Sąsiedzi dla Wesołej i dodają, że to już siódmy protest w tej sprawie.

Spod siedziby PiS przejdą na Aleje Jerozolimskie (w okolicy Placu Zawiszy), które zablokują maszerując do Ronda Dmowskiego. W ten sposób chcą zwrócić uwagę na problem przebiegu Wschodniej Obwodnicy Warszawy. Protest organizuje koalicja dwunastu ruchów miejskich. Wśród nich jest m.in. Miasto Jest Nasze czy Sąsiedzi dla Wesołej.