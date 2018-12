Protest na autostradzie A2. Rolnicy zablokowali dojazd do Warszawy. Korek od nieczynnych bramek pod Pruszkowem

- Jesteśmy na autostradzie z Łodzi do Warszawy, blokujemy obydwa pasy tuż przed Pruszkowem. Chcemy, by po przez taką formę akcji konsumenci zrozumieli, co my czujemy. Zostaliśmy zablokowani na polskim rynku, tak właśnie jak podróżujący. Nie mamy możliwości sprzedaży naszych produktów na krajowym rynku. My tak się właśnie czujemy, nie możemy zrobić nic - tłumaczą rolnicy.

Rolnicy protestują, ponieważ ich zdaniem niszczone jest rolnictwo w Polsce. - Tak się kończy prowadzenie złej polityki w Polsce - mówią rolnicy, którzy blokują autostradę i dodają, że czekają na premiera.

Protest na autostradzie A2: gigantyczny korek

Korek na A2 zaczyna się od węzła Grodzisk Mazowiecki. Dalej samochody stoją w pięciokilometrowym zatorze. Przejazd został zablokowany przez rolników. Na razie nie wiadomo, jak długo potrwa akcja protestacyjna. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad wyznaczyła objazdy. Drogowcy proponują zjechać na Grodzisk Mazowiecki, na Błonie i dalej Drogą Krajową nr 92 do Warszawy.

Na objeździe tworzą się jednak spore korki. Dojazd z węzła Grodzisk Maz. do Warszawy zajmie ponad 1,5 godziny.