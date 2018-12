Protest nauczycieli 2018. "Grypa belferska" wkroczy do szkół?

Protest nauczycieli 17.12.2018

Tylko w Gdańsku na L4 poszło 410 nauczycieli. Jak jest na Pomorzu?

Z powodu strajku nauczycieli od poniedziałku nie pracuje część wrocławskich przedszkoli. Szkoły odwołują i skracają lekcje. W niektórych placówkach do pracy nie przyszedł ani jeden nauczyciel. Dzieci odesłano do domów, miasto nie zapewniło im opieki w innych miejscach. Czytaj więcej >>>

Protest nauczycieli 17.12.2018. Nauczyciele pójdą na L4?

To bardzo gorący czas w polskich szkołach, bo już wkrótce uczniowie pójdą na długą świąteczną przerwę. W wielu placówkach trwają teraz ostatnie sprawdziany przed wystawieniem ocen na półrocze. Tymczasem jak donoszą media, nauczyciele szykują się do protestu. Po policjantach i pracownikach sądów, to własnie ta grupa zawodowa zamierza zawalczyć o swoje pensje.

Już wcześniej mówiono o planach środowiska nauczycielskiego do takiego protestu w czasie egzaminów maturalnych. Jak podawał Związek Nauczycielstwa Polskiego, w przeprowadzonej ankiecie, większość nauczycieli stwierdziło, że taka forma protestu jaką wybrali policjanci, jest najskuteczniejsza. Pytano o uzyskanie podwyżki na poziomie 1 000 zł.

Na facebookowym profilu "NIE dla chaosu w szkole" pojawiają się już pierwsze informacje o zmianach w planach lekcji na poniedziałek i kolejne dni.

Protest nauczycieli 17.12.2018. Dołączą także nauczyciele z przedszkoli?

Jak podaje money.pl do nauczycieli szkół dołączyć mają nauczyciele przedszkolni. Ich protest będzie ogromnym problemem dla rodziców, którzy nie będą mieli z kim zostawić swoich pociech.

Prezes ZNP odcina się od akcji protestacyjnej i informuje, że o formie protestu związek zdecyduje 18 grudnia, a ta inicjatywa nauczycieli jest oddolna.

Protest nauczycieli 17.12.2018. Dlaczego nauczyciele zamierzają protestować?

Protest nauczycieli 17.12.2018. MEN mówi o dodatku 500 plus

Ministerstwo Edukacji Narodowej uprzedzając akcję nauczycieli, zaczęło informować o specjalnym dodatku "500 +" dla nauczycieli z najwyższym stopniem awansu zawodowego, legitymujący się oceną wyróżniającą. Ma on zacząć obowiązywać od września 2020 roku.