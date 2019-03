 Protest nauczycieli 2019 Warszawa. W których szkołach będzie strajk? 1700 placówek na liście. Rodzice muszą szukać opieki

Ponad 1700 placówek zadeklarowało oficjalnie chęć wzięcia udziału w proteście nauczycieli. Koalicja "NIE dla chaosu w szkole" w porozumieniu z grupą "My, nauczyciele" nanosi na mapę pozytywne wyniki referendów w szkołach, tworząc interaktywną siatkę protestujących placówek. Zaledwie od 16 marca zgłosiło się ponad 1700 szkół, a ich liczba wciąż rośnie.

Jak mówi Joanna Trojanowska, jedna z osób nakładających dane na mapę, odzew jest wyjątkowo duży. Średnio co minutę spływają informacje o wynikach głosowań w całej Polsce. Choć nie we wszystkich szkołach przeprowadzono jeszcze wymagane referenda, to spora część nauczycieli już deklaruje chęć wzięcia udziału w ogólnopolskim proteście.