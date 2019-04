Protest nauczycieli w Warszawie. Manifestacja pod Ministerstwem Edukacji. Mieszkańcy stolicy wspierają nauczycieli

Protest nauczycieli w Warszawie. W sobotę o godzinie 15 na alejach Szucha, pod Ministerstwem Edukacji zebrała się spora grupa osób. Poza pracownikami oświaty na protest przyszli także mieszkańcy stolicy. Jak mówią, by wesprzeć nauczycieli. To jednak dopiero wstęp do strajku przewidzianego na poniedziałek.