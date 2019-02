Protest pod ambasadą Izraela w Warszawie. "NIE wojnie i szkalowaniu Polski!"

- W związku z haniebnymi wypowiedziami premiera Netanjahu oskarżającymi Naród Polski o współudział w Holokauście oraz podżegającymi do kolejnej wojny na Bliskim Wschodzie - poinformował Ruch narodowy

Spontaniczna pikieta Ruchu narodowego

O spontanicznym proteście poinformował wczoraj Robert Bąkiewicz, Prezes Stowarzyszenia "Marsz Niepodległości". - O godz. 12.00 pod ambasadą Izraela środowiska narodowe organizują pikietę wobec haniebnych słów Netanjahu o współudziale w holokauście Narodu Polskiego oraz dążeń do wciągnięcia nas w wojnę przeciwko Iranowi - zapowiedział na swoim Twitterze. Kolejni narodowcy szybko zaczęli mobilizować mieszkańców i informować o spontanicznym spotkaniu. - Nie dajmy się wciągnąć w wojnę z Iranem w imię interesów USA. Mówimy NIE wojnie i szkalowaniu Polski! - podkreślił na swoim Facebooku Tomasz Kalinowski.

Ambasador Izraela dementuje słowa premiera

Ambasada Izraela zdementował wypowiedź Netanjahu, która wywołała burzę polityczną. Oświadczenie w tej sprawie wpłynęło do Kancelarii Premiera. Izraelska ambasador Anna Azari zaprzecza w nim, jakoby Benjamin Netanjahu powiedział, że Polacy pomagali zabijać Żydów podczas Holokaustu. - Otrzymaliśmy oficjalne wyjaśnienia strony izraelskiej dotyczące rzekomego cytatu słów premiera Izraela. Wygląda na to, że artykuł w "Jerusalem Post" to przykład szkodliwej manipulacji dziennikarskie. Dobrze że zostało to wyjaśnione po naszych interwencjach - poinformował dzisiaj szef gabinetu prezydenta, Krzysztof Szczerski.