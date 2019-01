Protest przeciwko odstrzałowi dzików pod Sejmem [9.01.2019] Zobacz ZDJĘCIA z protestu

Na proteście zorganizowanym przez ekologów pod Sejmem zebrało się kilkaset osób.

- Obecny rząd sprawia, że co chwila jesteśmy na ulicach. Pamiętamy Puszczę Białowieską, której nieszczęście jeszcze się nie skończyło. Pamiętamy „lex Szyszko”. Pamiętamy plany ogromnych przywilejów dla myśliwych. Pamiętamy, że PiS obiecało zakaz hodowli zwierząt na futra i cichaczem się z tego wycofało - mówiła Małgorzata Tracz, przewodnicząca Zielonych - Dzisiaj zebraliśmy się w obronie dzików. To są koszmarne plany ministerstw Środowiska i Rolnictwa, by pozbyć się całego gatunku dzika w Polsce pod pretekstem choroby ASF. To nie jest rozwiązanie. Taka rzeź na dzikach spowoduje, że choroba będzie się jeszcze bardziej rozprzestrzeniać. Idzie rok wyborczy. PiS próbuje pozyskać rolników kosztem dzików.