Protest przeciwko taksówkarzom. Mieszkańcy mają dość paraliżu miasta i ograniczania wolności

Kolejny protest związany ze środowiskiem taksówkarskim. Tym razem protestować będą nie kierowcy, a pasażerowie. Uważają oni, że ciągłe strajki, które blokują Warszawę nie są niczym dobrym. Ostrzegają też, że nacisk taksówkarzy może doprowadzić do zamknięcia tańszych usług oferowanych przez przewoźników (np. Uber czy Bolt).

- W odpowiedzi na strajk taksówkarzy który dał się we znaki mieszkańcom Warszawy w ogromnym stopniu wyszła propozycja aby zorganizować marsz przeciwko strajkom taksówkarzy. Rząd rozważa zablokowanie aplikacji służących do zamawiania przejazdów co jest zwykłym ograniczaniem wolności - piszą organizatorzy protestu.

Protest przeciwko taksówkarzom ma odbyć się 12 kwietnia (piątek) o godz. 16 pod Ministerstwem Przedsiębiorczości (Plac Trzech Krzyży 3/5). W tym celu powstało wydarzenie na Facebooku. Zainteresowanych nim jest ponad 12 tysięcy osób. (tutaj link do wydarzenia)