Protest rolników na pl. Zawiszy. Zniszczenia na kilkaset tysięcy złotych. ''Muszą być pokryte przez sprawców, nie warszawiaków'' [ZDJĘCIA]

Podkreślamy, że protest został zorganizowany nielegalnie . Żadna informacja o demonstracji nie została przekazana do biura kryzysowego, a zgodnie z ustawą oraz przepisami powinna być.

Wstępnie oszacowano koszty na kwotę 200 tys. zł . Są to koszty, w które włączono zarówno odtworzenie warstwy ścieralnej, oznakowania poziomego i wymianę krawężników, jak i wykonanie projektu organizacji ruchu na roboty . Gałecka stanowczo oświadczyła, że ''szkody muszą być pokryte przez sprawców, a nie przez warszawiaków''.

- Są to zniszczenia, które będą wymagały naprawy, odtworzenia warstwy ścieralnej, oznakowania poziomego i wymiany krawężników. Będziemy rozmawiali z prawnikami, ponieważ chcemy dochodzić odszkodowania od osób, które brały udział w tym proteście. Nie wyobrażamy sobie, żeby warszawiacy mieli ponosić koszty związane z odtworzeniem tych uszkodzeń - powiedziała Karolina Gałecka, rzecznik prasowy Zarządu Dróg Miejskich.

Zarząd Dróg Miejskich od razu po proteście przeprowadził kontrolę na placu Zawiszy, aby sprawdzić czy doszło do zniszczeń w infrastrukturze drogowej. Okazało się, że nielegalnie zorganizowany protest spowodował uszkodzenia warstwy ścieralnej na kilkudziesięciu tysiącach metrów oraz zniszczenia oznakowania poziomego i krawężników . ZDM potwierdził nam, że będzie się domagał zwrotu kosztów na naprawy spowodowane przez protestujących.

Nie pierwszy i nie ostatni protest

Przypominamy, że to nie pierwsza taka akcja w ostatnich dniach - w czwartek 7 marca na Placu Unii Lubelskiej około godz. 18 wysypano setki jabłek. Owoce "zajęły" dwa pasy ruchu, co znacznie utrudniało jazdę kierowcom. Do rozsypania jabłek przyznali się rolnicy.