Protest rolników, Warszawa, plac Zawiszy 2019. W Warszawie rolnicy podpalili słomę i rozrzucili martwe świnie [ZDJĘCIA]

"Pokazaliśmy, że państwo nie jest przygotowane do rządzenia"

Jak poinformowali funkcjonariusze, protest był nagły i nikt wcześniej go nie zgłosił. Tuż po proteście głos w sprawie zabrał Michał Kołodziejczak, lider Agro Unii. W opublikowanym filmie na Facebooku mówi: - Tak jak wcześniej zapowiadaliśmy, będziemy robić krótkie, mocne i odpowiednie akcje. Jesteśmy po jednej z nich. Pokazaliśmy, że państwo nie jest przygotowane do rządzenia, do zarządzania i do bronienia Polski. Jeżeli ktoś nie potrafi obronić w tym kraju ulicy, to jak może obronić Polskę przed napływem wątpliwej jakości towarów z całego świata, które w tej chwili do nas trafiają. Nie są w stanie tego zrobić.

- Dzisiaj grupa około 200 rolników zablokowała jedno z ważniejszych skrzyżowań w Warszawie. Zablokowaliśmy jedno miejsce i zrobiliśmy to świadomie. Nie zrobiliśmy tego w wielu miejscach. Chcieliśmy pokazać, że jak chcemy, to możemy i pokazaliśmy w jaki sposób blokada jednego przekłada się na funkcjonowanie i działanie całego miasta - mówi Michał Kołodziejczak, lider Agro Unii.

Policja zabezpieczyła monitoring i zatrzymała pierwsze osoby

Policja poinformowała, że w związku z blokowaniem ronda na Placu Zawiszy w trakcie porannego szczytu komunikacyjnego, zatrzymano już pierwsze osoby. - Kilkadziesiąt kolejnych osób jest legitymowanych, policjanci ustalają także pozostałych uczestników tego zdarzenia. Zabezpieczono monitoring miejski - czytamy w komunikacie Komendy Stołecznej Policji.

Nie pierwsza i nie ostatnia taka akcja

To nie pierwsza taka akcja rolników w ostatnich dniach - w czwartek 7 marca na Placu Unii Lubelskiej około godz. 18 ktoś wysypał setki jabłek. Owoce "zajęły" dwa pasy ruchu co znacznie utrudniało jazdę kierowcom. Agro Unia zapowiada również, że to nie koniec walki i jeżeli nic się nie zmieni, to podobne akcje będą organizowane częściej.