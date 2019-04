Protest taksówkarzy Warszawa. Kierowcy zablokują lotniska, jeśli rząd nie wyłączy Ubera?

Protest taksówkarzy. Rząd wyłączy Ubera?

Protestujący zobowiązali się do zawieszenia protestu do wtorku 9 kwietnia, do godziny 14:00. Jeśli do porozumienia między rządem a protestującymi nie dojdzie, taksówkarze mogą zablokować drogi dojazdowe do lotnisk Chopina i portu w Modlinie - twierdzi serwis Spidersweb.pl, powołując się na nieoficjalne informacje. Tymczasem, rząd zobowiązał się do rozważenia czasowego wyłączenia aplikacji takich jak Uber czy Taxify. Poza tymi firmami wyłączenie miałoby dotyczyć także: Opti Taxi, Number One oraz Eko Taxi - wynika z treści porozumienia między stroną rządową a taksówkarzami.

Choć ewentualne wyłączenie usług przewoźników to tylko zapowiedzi, wydaje się, że nie jest to zupełnie nierealny scenariusz.