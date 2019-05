Protest w Śródmieściu. Mieszkańcy Wesołej nie chcą obwodnicy przez środek dzielnicy. "Żądamy tunelu"

Ekspresowa czy żółwia trasa? Warszawski odcinek S8 to koszmar dla kierowców

Warszawski odcinek drogi ekspresowej S8 to utrapienie dla poruszających się samochodami po stolicy. Częste kolizje i długi korki sprawiają, że przejazd z prawobrzeżnej Warszawy na Bemowo czy Żoliborz to nie lada wyczyn i test na cierpliwość. Czy mamy tu do czynienia nie z ekspre...