Protest w Warszawie. Mieszkańcy Wesołej i aktywiści zablokowali centrum miasta [ZDJĘCIA]

Protest rozpoczął się o godz. 15 pod siedzibą Prawa i Sprawiedliwości (ul. Nowogrodzka 84/86). Mieszkańcy manifestowali już w swojej dzielnicy jednak - jak mówią - nie przyniosło to rezultatów. - Pod Ministerstwem Infrastruktury już byliśmy. Ośrodek władzy jest na Nowogrodzkiej i tam dziś będziemy - tłumaczą przedstawiciele stowarzyszenia Sąsiedzi dla Wesołej i dodają, że to już siódmy protest w tej sprawie. Spod siedziby PiS przejdą na Aleje Jerozolimskie (w okolicy Placu Zawiszy), które zablokują maszerując do Ronda Dmowskiego. W ten sposób chcą zwrócić uwagę na problem przebiegu Wschodniej Obwodnicy Warszawy. Protest organizuje koalicja dwunastu ruchów miejskich. Wśród nich jest m.in. Miasto Jest Nasze czy Sąsiedzi dla Wesołej.

O co chodzi w proteście?

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska pod koniec grudnia wydała zgodę na budowę obwodnicy w wariancie "na nasypie", który przebiega blisko zabudowań. To wbrew obietnicom wiceministra infrastruktury złożonym kilka miesięcy wcześniej. I wbrew mieszkańcom, który od lat domagali się, żeby droga ekspresowa (którą może pędzić nawet 100 tys. samochód dziennie) przebiegała w tzw. "wariancie czerwonym", czyli w okolicach hipodromu w Starej Miłosnej oraz częściowo w tunelu w Zielonce. Obecny wariant przebiegający blisko zabudowań przetnie dzielnicę na pół, a zdaniem aktywistów - znacznie zwiększy również poziom hałasu w okolicy. - Jest zdecydowanie gorszy środowiskowo, ale jest dalej od domu Szyszki (byłego ministra środowiska - red.) - słyszymy od organizatorów.

Co ciekawe, to wbrew planom miasta, które w Lasku Milowym ma stworzyć specjalny kompleks przyrodniczy - na wniosek jednego z lokalnych stowarzyszeń. W związku mieszkańcy składają pismo, w którym odwołują się od decyzji. Podobne ma złożyć również prezydent Warszawy - Rafał Trzaskowski, który jest stroną w postępowaniu.

Aktualna sytuacja na drogach w Warszawie:

- Od 15 przez około godzinę będziemy pod siedzibą PIS-u. Zaniesiemy też list otwarty do premiera Kaczyńskiego w tej sprawie. Następnie zaplanowaliśmy przemarsz dwoma pasami Alei Jerozolimskich w kierunku Ronda Dmowskiego - mówiła nam Agnieszka Kłębowska, organizatorka protestu ze stowarzyszenia Sąsiedzi dla Wesołej.



źródło: mat. pras. / Miasto Jest Nasze

„Z pełną premedytacją wbrew planom Miasta, uchwałom samorządu, sprzeciwu społeczeństwa i dostępnej wiedzy wybrano wariant gorszy, tańszy, bez tunelu, za to na nasypie, biegnący przez centrum, obok większej liczby zabudowań” - piszą organizatorzy protestu.

Warto dodać, że sama obwodnica jest planowana mniej więcej od 30 lat. Dla mieszkańców to droga, która rozładuje korki i pozwoli dojechać do pracy. A poza tym, to część obwodnicy Warszawy, która od dawna nie może powstać w całości. - Chcieliśmy podkreślić, że my nie protestujemy przeciwko obwodnicy, a przeciwko nagle, brutalnie zmienionemu wariantowi jej przebiegu - mówi nam Agnieszka Kłębowska.

Poprzedni protest w tej sprawie (maj 2018)