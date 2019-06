Protest w Wawrze. Mieszkańcy sprzeciwiają się budowie torów kolejowych przecinających środek dzielnicy. ''Tory do tunelu!''

12 czerwca przy przejściu kolejowym w Wawrze odbył się protest mieszkańców dzielnicy przeciwko zmianom w projekcie modernizacji linii nr 7. Plany PKP PLK zakładają rozbudowę linii o 2 dodatkowe tory, budowę wysokiego na 7 metrów wiaduktu oraz brak redukcji hałasu - nie zostaną bowiem postawione ekrany akustyczne. Mieszkańcy dzielnicy nie chcą zgodzić się na takie rozwiązanie i w miejsce planowanego wiaduktu żądają od PKP PLK zagłębienia linii w wykopie.

- Wzywamy władze Warszawy oraz PKP PLK, aby w ramach dalszego procesu uzgadniania inwestycji brały pod uwagę przede wszystkim interesy mieszkańców - powiedział Sławomir Potapowicz, wiceprzewodniczący Rady Warszawy.

Protestujący uważają, że planowane tory należy zagłębić i zadbać o elementy wygłuszające, co przyczyni się do redukcji hałasu, szczególnie, że prędkość ruchu, po zakończeniu prac zaplanowanych przez PKP, ma wzrosnąć do 160 km/h.