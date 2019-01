Wiza do Wietnamu. Składałeś wniosek przez tę stronę? Twoje dane z paszportu mogły wyciec

STUL

Wiza do Wietnamu. O wycieku danych, a dokładniej informacji zawartych w paszporcie, ponad trzech tysięcy osób poinformował portal niebezpiecznik.pl. Z informacji dziennikarzy wynika, że upubliczniono dane podróżnych które ubiegały się o wizę do Wietnamu za pośrednictwem strony in...