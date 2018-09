Prywatny akademik nad Wisłą. Wcześniej był tam biurowiec. Czy to nowy trend?

W Warszawie studiuje prawie 300 tysięcy osób. Do tej pory problem braku wystarczającej liczby miejsc w akademikach nie był traktowany priorytetowo. Żacy korzystali z mieszkań na wynajem, a także z domów studenckich (najczęściej przyuczelnianych). Ostatnio sieć Student Depot związana kapitałowo z dużym deweloperem – Griffin, postanowiła budować prywatny akademik w „Mordorze”. Kolejny stawia Golub GetHouse (również gigant) przy Akademii Leona Koźmińskiej.

Do rozgrywki o studentów dołącza kolejny deweloper - Zeitgeist Asset Management. Postanowił on wykorzystać model biznesowy sprawdzony już w czeskiej Pradze. W pobliżu Wisły powstanie akademik w starym biurowcu. Firma kupiła już dziewięciopiętrowy obiekt w Śródmieściu przy ul. Ludnej 1-7. W środku ma znaleźć się 149 pokoi.

- Wprowadzamy w Warszawie koncepcję mieszkań studenckich, którą zapoczątkowaliśmy w Pradze. Chcemy zaoferować studentom podobne, jak w Czechach, warunki zakwaterowania: wysoką jakość w przystępnej cenie - wyjaśnia Peter Noack, współzałożyciel i dyrektor zarządzający Zeitgeist Asset Management. - Publiczne i prywatne obiekty są obecnie w stanie zapewnić jedynie 16.700 łóżek. Są to najczęściej stare budynki, posiadające dość niski standard oferowanych powierzchni. Mimo, że warszawskie uczelnie widzą potrzebę gruntownej odnowy obiektów, oraz, że ich ilość jest niewystarczająca, nie podejmują żadnych kroków by to zmienić – dodaje.